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https://uz.sputniknews.ru/20250516/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-turtsiey-vyrastet-vdvoe-49398090.html
Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд – подробности
Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд – подробности
Sputnik Узбекистан
Подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.
2025-05-16T18:25+0500
2025-05-16T18:25+0500
турция
узбекистан
меморандум
торговля
сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
товарооборот
здравоохранение
энергетика
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция достигли договоренности о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота – до $10 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.В Ташкенте состоялось восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция.Делегации возглавили заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.В рамках заседания прошли бизнес-форум и круглый стол с участием порядка 200 представителей деловых кругов Узбекистана и Турции.Основное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, определению новых точек роста сотрудничества, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.В ходе заседания стороны провели переговоры по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, банковско-финансовая сфера, транспорт, туризм, образование, наука и цифровизация.По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.За последние пять лет количество совместных предприятий с участием турецкого капитала в Узбекистане увеличилось в четыре раза, достигнув 1 942. Только с начала 2025 года зарегистрировано 120 новых турецких компаний.
https://uz.sputniknews.ru/20250516/glava-uzbekistana-vitse-prezident-turtsii-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-49376260.html
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узбекистан турция товарооборот заседание инвестиции торговля
узбекистан турция товарооборот заседание инвестиции торговля

Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд – подробности

18:25 16.05.2025
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиВ Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция
В Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
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Подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция достигли договоренности о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота – до $10 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.
В Ташкенте состоялось восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция.
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиВ Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией
В Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
Делегации возглавили заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
В рамках заседания прошли бизнес-форум и круглый стол с участием порядка 200 представителей деловых кругов Узбекистана и Турции.

"Мероприятие стало важным этапом в развитии стратегического партнерства и расширении практического взаимодействия между двумя странами", – отметили в ведомстве.

© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиВ Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией
В Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Ташкенте состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
Основное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, определению новых точек роста сотрудничества, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
В ходе заседания стороны провели переговоры по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, банковско-финансовая сфера, транспорт, туризм, образование, наука и цифровизация.
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиВ Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция
В Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги

"Достигнута договоренность о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота — до $5 млрд краткосрочной перспективе и до $10 млрд в среднесрочной. В этой связи было согласовано расширение перечня товаров, охваченных преференциальным режимом торговли, а также упрощение двусторонних технических стандартов", – говорится сообщении.

© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиВ Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция
В Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Ташкенте состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция
© ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.
За последние пять лет количество совместных предприятий с участием турецкого капитала в Узбекистане увеличилось в четыре раза, достигнув 1 942. Только с начала 2025 года зарегистрировано 120 новых турецких компаний.
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