https://uz.sputniknews.ru/20250516/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-turtsiey-vyrastet-vdvoe-49398090.html

Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд – подробности

Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд – подробности

Sputnik Узбекистан

Подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.

2025-05-16T18:25+0500

2025-05-16T18:25+0500

2025-05-16T18:25+0500

турция

узбекистан

меморандум

торговля

сотрудничество

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

товарооборот

здравоохранение

энергетика

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция достигли договоренности о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота – до $10 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.В Ташкенте состоялось восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция.Делегации возглавили заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.В рамках заседания прошли бизнес-форум и круглый стол с участием порядка 200 представителей деловых кругов Узбекистана и Турции.Основное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, определению новых точек роста сотрудничества, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.В ходе заседания стороны провели переговоры по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, банковско-финансовая сфера, транспорт, туризм, образование, наука и цифровизация.По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.За последние пять лет количество совместных предприятий с участием турецкого капитала в Узбекистане увеличилось в четыре раза, достигнув 1 942. Только с начала 2025 года зарегистрировано 120 новых турецких компаний.

https://uz.sputniknews.ru/20250516/glava-uzbekistana-vitse-prezident-turtsii-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-49376260.html

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