https://uz.sputniknews.ru/20250516/uzbekskie-tyajeloatlety-chempionat-azii-kitay-12-medaley-49388553.html

Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями

Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями

Sputnik Узбекистан

В китайском городе Цзяншане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.

2025-05-16T14:16+0500

2025-05-16T14:16+0500

2025-05-16T14:41+0500

спорт

тяжелая атлетика

китай

узбекистан

спортивные соревнования

золотая медаль

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В китайском городе Джианшанг завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.В последний день соревнований прошли выступления тяжеловесов. Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с общим результатом: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Примечательно, что по итогам чемпионата команда республики заняла четвертое место в медальном зачете.

https://uz.sputniknews.ru/20250515/akbar-djurayev-tri-zolota-chempionat-azii-knr-49363944.html

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