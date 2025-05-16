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https://uz.sputniknews.ru/20250516/uzbekskie-tyajeloatlety-chempionat-azii-kitay-12-medaley-49388553.html
Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями
Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями
Sputnik Узбекистан
В китайском городе Цзяншане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.
2025-05-16T14:16+0500
2025-05-16T14:41+0500
спорт
тяжелая атлетика
китай
узбекистан
спортивные соревнования
золотая медаль
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В китайском городе Джианшанг завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.В последний день соревнований прошли выступления тяжеловесов. Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с общим результатом: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Примечательно, что по итогам чемпионата команда республики заняла четвертое место в медальном зачете.
https://uz.sputniknews.ru/20250515/akbar-djurayev-tri-zolota-chempionat-azii-knr-49363944.html
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тяжелая атлетика китай золотая медаль чемпионат азии
тяжелая атлетика китай золотая медаль чемпионат азии

Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями

14:16 16.05.2025 (обновлено: 14:41 16.05.2025)
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
© НОК Узбекистана
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В китайском городе Цзяншане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В китайском городе Джианшанг завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
© НОК Узбекистана
В последний день соревнований прошли выступления тяжеловесов.

"В весовой категории свыше 109 кг наш соотечественник Амир Абдуллаев показал результат 182 кг в упражнении рывка и завоевал бронзовую медаль", — говорится в сообщении.

Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с общим результатом: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
© НОК Узбекистана
Примечательно, что по итогам чемпионата команда республики заняла четвертое место в медальном зачете.
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