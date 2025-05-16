Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями
14:16 16.05.2025 (обновлено: 14:41 16.05.2025)
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
© НОК Узбекистана
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В китайском городе Цзяншане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекские тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии в Китае с 12 медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В китайском городе Джианшанг завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике.
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
© НОК Узбекистана
В последний день соревнований прошли выступления тяжеловесов.
"В весовой категории свыше 109 кг наш соотечественник Амир Абдуллаев показал результат 182 кг в упражнении рывка и завоевал бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с общим результатом: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.
© НОК УзбекистанаОтечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
Отечественные тяжелоатлеты завершили чемпионат Азии с 12 медалями
© НОК Узбекистана
Примечательно, что по итогам чемпионата команда республики заняла четвертое место в медальном зачете.