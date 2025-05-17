https://uz.sputniknews.ru/20250517/botanicheskiy-sad-pervyy-nauchniy-festival-formula-2025-49403348.html

В Ташкентском ботаническом саду проходит первый научный фестиваль "Формула 2025"

В Ташкентском ботаническом саду проходит первый научный фестиваль "Формула 2025"

Sputnik Узбекистан

Основная цель фестиваля — популяризация науки среди молодежи, пробуждение интереса к исследовательской деятельности и демонстрация роли научных знаний в развитии общества.

2025-05-17T15:48+0500

2025-05-17T15:48+0500

2025-05-17T15:48+0500

ботанический сад

ташкент

фестиваль

академия наук узбекистана

молодежь

наука

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкентском ботаническом саду впервые проходит научно-популярный фестиваль "Формула 2025", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организатором фестиваля выступила Академия наук при поддержке Азиатского банка развития и Всемирного банка. В мероприятии принимают участие школьники, студенты, молодежь и ученые.Основная цель фестиваля — популяризация науки среди молодежи, пробуждение интереса к исследовательской деятельности и демонстрация роли научных знаний в развитии общества."Формула 2025" — первая в Узбекистане масштабная и интерактивная площадка между академическим сообществом и широкой общественностью, объединяющая ученых, изобретателей, преподавателей, студентов, школьников и всех неравнодушных к науке и будущему.В программе фестиваля – публичные мини-лекции с участием видных ученых в различных областях, интерактивные научные стенды и выставки, отражающие научные исследования ученых Академии наук, детская площадка, где можно проводить различные эксперименты в условиях небольшой лабораторной обстановки, викторины и мастер-классы, встречи с основателями проектов, панельные дискуссии, юмористические выступления, интеллектуальная игра среди ученых Академии наук "Заковат" и музыкальная программа.

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