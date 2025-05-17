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Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Sputnik Узбекистан
На данном участке боевого столкновения ВСУ потеряли свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
2025-05-17T14:56+0500
2025-05-17T14:56+0500
2025-05-17T14:59+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.По информации ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
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российские военные александрополь днр минобороны рф
российские военные александрополь днр минобороны рф
Российские военные освободили Александрополь в ДНР
14:56 17.05.2025 (обновлено: 14:59 17.05.2025)
На данном участке боевого столкновения ВСУ потеряли свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике, сообщает
Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
По информации ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.