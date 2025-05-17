https://uz.sputniknews.ru/20250517/rossiyskie-voennye-osvobodili-aleksandropol-v-dnr-49403190.html

Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Sputnik Узбекистан

На данном участке боевого столкновения ВСУ потеряли свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

2025-05-17T14:56+0500

2025-05-17T14:56+0500

2025-05-17T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.По информации ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

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