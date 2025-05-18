Врач: Чем опасен недосып для женщин
© Depositphotos / Antgor90Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
© Depositphotos / Antgor90
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Для хорошего самочувствия нужно спать 7-9 часов, также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы синхронизировать биологические ритмы организма.
Нарушение сна влияет на выработку ключевых гормонов, что напрямую повышает риск развития рака молочной железы, рассказала радио Sputnik акушер-гинеколог Татьяна Бережкова.
Правильное питание, спорт и здоровый сон – три главных фактора хорошего самочувствия и отсутствия болезней, но многие пренебрегают основными правилами поддержания организма и здоровья в целом. Всему виной – недостаток ночного отдыха. Речь не просто про усталость по утрам, а про стресс, способный серьезно подорвать гормональное здоровье, пояснила специалист.
Она добавила, что при хроническом недосыпе уровень кортизола, гормона стресса постоянно повышен, что приводит к инсулинорезистентности, набору веса, снижению иммунитета и проблемам с кожей.
"Также нарушается секреция мелатонина, гормона сна, обладающего мощными антиоксидантными свойствами и играющего важную роль в регуляции менструального цикла. Снижение уровня мелатонина ассоциировано с повышенным риском развития рака молочной железы и других гормонозависимых заболеваний. Кроме того, дефицит сна негативно сказывается на выработке гормонов щитовидной железы, что может приводить к гипотиреозу и соответствующим симптомам: усталости, отечности, выпадению волос и набору веса", – сказала акушер-гинеколог.
Для улучшения самочувствия следует спать 7-9 часов, также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы синхронизировать биологические ритмы организма.
"Помимо продолжительности, важна и глубина сна. Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном, ограничьте использование гаджетов, излучающих синий свет, за 1-2 часа до отхода ко сну. Попробуйте расслабляющие практики, такие как медитация, йога или теплая ванна с эфирными маслами. В некоторых случаях, по рекомендации врача, может быть рассмотрен прием препаратов мелатонина или других средств, улучшающих сон. И надо помнить, что здоровый сон – это жизненная необходимость для каждой женщины", – предупредила Татьяна Бережкова.
Она напомнила, что при подозрениях на гормональный дисбаланс или проблемы со сном, лучше не откладывать поход к гинекологу и эндокринологу.