https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html

Врач: Чем опасен недосып для женщин

Врач: Чем опасен недосып для женщин

Sputnik Узбекистан

Для хорошего самочувствия нужно спать 7-9 часов, также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы синхронизировать... 18.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-18T22:05+0500

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это интересно

мнение эксперта

польза сна

недосып

сон

женщины

рак

здоровье

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Нарушение сна влияет на выработку ключевых гормонов, что напрямую повышает риск развития рака молочной железы, рассказала радио Sputnik акушер-гинеколог Татьяна Бережкова.Правильное питание, спорт и здоровый сон – три главных фактора хорошего самочувствия и отсутствия болезней, но многие пренебрегают основными правилами поддержания организма и здоровья в целом. Всему виной – недостаток ночного отдыха. Речь не просто про усталость по утрам, а про стресс, способный серьезно подорвать гормональное здоровье, пояснила специалист.Она добавила, что при хроническом недосыпе уровень кортизола, гормона стресса постоянно повышен, что приводит к инсулинорезистентности, набору веса, снижению иммунитета и проблемам с кожей.Для улучшения самочувствия следует спать 7-9 часов, также важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы синхронизировать биологические ритмы организма.Она напомнила, что при подозрениях на гормональный дисбаланс или проблемы со сном, лучше не откладывать поход к гинекологу и эндокринологу.

https://uz.sputniknews.ru/20250515/pochemu-slojno-sbrosit-ves-bez-psixologa-49356879.html

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мнение эксперта, польза сна, недосып, сон, женщины, рак, здоровье