https://uz.sputniknews.ru/20250518/chto-stalo-prichinoy-pylnoy-buri-v-tashkente-49412030.html
Фронтальное столкновение: что стало причиной пыльной бури в Ташкенте
Фронтальное столкновение: что стало причиной пыльной бури в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Пыльная буря в столице Узбекистана — следствие сразу нескольких метеорологических факторов
2025-05-18T12:15+0500
2025-05-18T12:15+0500
2025-05-18T12:15+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в Ташкенте наблюдалась сильная пыльная буря. Она вызвала обеспокоенность у жителей столицы и широкие обсуждения в соцсетях.Заместитель председателя Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса Бахтиёр Пулатов со ссылкой на докторанта НИИ окружающей среды и природоохранных технологий Батира Халмуратова сообщил, что пыльная буря стала следствием сразу нескольких метеорологических факторов.Основная причина — резкое столкновение холодного северного воздушного потока и теплой воздушной массы с юга. Это сопровождалось аномальным повышением атмосферного давления и резким увеличением скорости ветра.В некоторых районах города его скорость превышала 20 метров в секунду. Сильный ветер поднял пыль с пересохших участков земли, в результате в ряде районов ухудшилась видимость и стало тяжело дышать.Между тем, в столице Узбекистана специалисты ведут мониторинг уровня загрязненности воздуха и содержания в нем пыли. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски и проявлять особую осторожность в отношении детей и пожилых людей.
https://uz.sputniknews.ru/20250228/kak-tashkent-reshaet-ekologicheskie-problemy-48174924.html
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пыльная буря ташкент причина
пыльная буря ташкент причина
Фронтальное столкновение: что стало причиной пыльной бури в Ташкенте
Пыльная буря в столице Узбекистана — следствие сразу нескольких метеорологических факторов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в Ташкенте наблюдалась сильная пыльная буря. Она вызвала обеспокоенность у жителей столицы и широкие обсуждения в соцсетях.
Заместитель председателя Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса Бахтиёр Пулатов со ссылкой на докторанта НИИ окружающей среды и природоохранных технологий Батира Халмуратова сообщил,
что пыльная буря стала следствием сразу нескольких метеорологических факторов.
Основная причина — резкое столкновение холодного северного воздушного потока и теплой воздушной массы с юга. Это сопровождалось аномальным повышением атмосферного давления и резким увеличением скорости ветра.
В некоторых районах города его скорость превышала 20 метров в секунду. Сильный ветер поднял пыль с пересохших участков земли, в результате в ряде районов ухудшилась видимость и стало тяжело дышать.
"Эксперты называют это явление "фронтальным столкновением" — когда теплые и холодные массы воздуха встречаются в одной точке, атмосфера становится нестабильной, резко увеличиваются вероятность сильного ветра и подъема пыли. Именно это и произошло в Ташкенте и сопровождалось облачностью, молниями и кратковременными осадками", — говорится в сообщении.
Между тем, в столице Узбекистана специалисты ведут мониторинг уровня загрязненности воздуха и содержания в нем пыли. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски и проявлять особую осторожность в отношении детей и пожилых людей.