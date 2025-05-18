https://uz.sputniknews.ru/20250518/chto-stalo-prichinoy-pylnoy-buri-v-tashkente-49412030.html

Фронтальное столкновение: что стало причиной пыльной бури в Ташкенте

Фронтальное столкновение: что стало причиной пыльной бури в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Пыльная буря в столице Узбекистана — следствие сразу нескольких метеорологических факторов

2025-05-18T12:15+0500

2025-05-18T12:15+0500

2025-05-18T12:15+0500

общество

узбекистан

ташкент

пыль

депутат

комментарий

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/05/21232935_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_70b440221ffc1ec277040fbfb745d045.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в Ташкенте наблюдалась сильная пыльная буря. Она вызвала обеспокоенность у жителей столицы и широкие обсуждения в соцсетях.Заместитель председателя Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса Бахтиёр Пулатов со ссылкой на докторанта НИИ окружающей среды и природоохранных технологий Батира Халмуратова сообщил, что пыльная буря стала следствием сразу нескольких метеорологических факторов.Основная причина — резкое столкновение холодного северного воздушного потока и теплой воздушной массы с юга. Это сопровождалось аномальным повышением атмосферного давления и резким увеличением скорости ветра.В некоторых районах города его скорость превышала 20 метров в секунду. Сильный ветер поднял пыль с пересохших участков земли, в результате в ряде районов ухудшилась видимость и стало тяжело дышать.Между тем, в столице Узбекистана специалисты ведут мониторинг уровня загрязненности воздуха и содержания в нем пыли. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски и проявлять особую осторожность в отношении детей и пожилых людей.

https://uz.sputniknews.ru/20250228/kak-tashkent-reshaet-ekologicheskie-problemy-48174924.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пыльная буря ташкент причина