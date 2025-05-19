https://uz.sputniknews.ru/20250519/pochemu-nujno-est-moloduyu-zelen-49422479.html
Диетолог: почему нужно есть молодую зелень
Диетолог: почему нужно есть молодую зелень
Sputnik Узбекистан
Любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением
2025-05-19T22:06+0500
2025-05-19T22:06+0500
2025-05-19T22:06+0500
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Зелень — важнейший компонент весеннего рациона, она играет большую роль в поддержании здоровья и детей, и взрослых. Это своего рода "витаминный глоток" для организма, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По словам специалиста, зелень богата витамином С — это мощнейший антиоксидант, который укрепляет иммунную систему, каратиноидами, витаминами B9 — это незаменимый витамин для правильного развития нервной системы, особенно это важно для детей.При этом она призвала к умеренному употреблению щавеля, особенно детям с заболеванием почек из-за содержания щавелевой кислоты, которая дает определенную нагрузку на почки.Вводить зелень в рацион диетолог рекомендовала постепенно, особенно детям. Она также напомнила, что любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением.
https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html
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диетолог зелень
Диетолог: почему нужно есть молодую зелень
Любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением.
Зелень — важнейший компонент весеннего рациона, она играет большую роль в поддержании здоровья и детей, и взрослых. Это своего рода "витаминный глоток" для организма, рассказала радио Sputnik
диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
По словам специалиста, зелень богата витамином С — это мощнейший антиоксидант, который укрепляет иммунную систему, каратиноидами, витаминами B9 — это незаменимый витамин для правильного развития нервной системы, особенно это важно для детей.
"Плюс в этой зелени много кальция, магния, то есть минералов для костной системы и работы сердца. Например, молодые листочки крапивы можно добавлять в супы, омлеты и смузи. По содержанию витамина C крапива в несколько раз вообще превосходит лимон, но ее надо кипятком промыть, чтобы колючесть снять. Также щавель — источник витаминов группы B, органических кислот, которые бодрят и улучшают аппетит", — отметила Ольга Панова.
При этом она призвала к умеренному употреблению щавеля, особенно детям с заболеванием почек из-за содержания щавелевой кислоты, которая дает определенную нагрузку на почки.
Вводить зелень в рацион диетолог рекомендовала постепенно, особенно детям. Она также напомнила, что любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением.