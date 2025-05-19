https://uz.sputniknews.ru/20250519/pochemu-nujno-est-moloduyu-zelen-49422479.html

Диетолог: почему нужно есть молодую зелень

Диетолог: почему нужно есть молодую зелень

Sputnik Узбекистан

Любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением

2025-05-19T22:06+0500

2025-05-19T22:06+0500

2025-05-19T22:06+0500

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Зелень — важнейший компонент весеннего рациона, она играет большую роль в поддержании здоровья и детей, и взрослых. Это своего рода "витаминный глоток" для организма, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По словам специалиста, зелень богата витамином С — это мощнейший антиоксидант, который укрепляет иммунную систему, каратиноидами, витаминами B9 — это незаменимый витамин для правильного развития нервной системы, особенно это важно для детей.При этом она призвала к умеренному употреблению щавеля, особенно детям с заболеванием почек из-за содержания щавелевой кислоты, которая дает определенную нагрузку на почки.Вводить зелень в рацион диетолог рекомендовала постепенно, особенно детям. Она также напомнила, что любую молодую зелень лучше употреблять в свежем виде, например, в салатах, зеленых смузи, коктейлях или посыпать готовые блюда, и обязательно тщательно промывать продукт перед употреблением.

https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html

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