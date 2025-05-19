https://uz.sputniknews.ru/20250519/prezident-uzbekistana-otbyl-v-budapesht-49434285.html
Президент Узбекистана отбыл в Венгрию
Президент Узбекистана отбыл в Венгрию
Sputnik Узбекистан
Глава республики проведет переговоры на высшем уровне, встретится с руководителями венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ
2025-05-19T18:14+0500
2025-05-19T18:14+0500
2025-05-19T18:14+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
венгрия
будапешт
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятиях неформального саммита Организации тюркских государств.
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президент узбекистана венгрия
президент узбекистана венгрия
Президент Узбекистана отбыл в Венгрию
Глава республики проведет переговоры на высшем уровне, встретится с руководителями венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В рамках программы пребывания в городе Будапеште предусматривается проведение переговоров на высшем уровне, встреч с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний”, — говорится в сообщении.
В повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.
Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятиях неформального саммита Организации тюркских государств.