https://uz.sputniknews.ru/20250519/prezident-uzbekistana-otbyl-v-budapesht-49434285.html

Президент Узбекистана отбыл в Венгрию

Президент Узбекистана отбыл в Венгрию

Sputnik Узбекистан

Глава республики проведет переговоры на высшем уровне, встретится с руководителями венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ

2025-05-19T18:14+0500

2025-05-19T18:14+0500

2025-05-19T18:14+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

венгрия

будапешт

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятиях неформального саммита Организации тюркских государств.

венгрия

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