https://uz.sputniknews.ru/20250519/uzbekistan-reestr-predpriyatiy-po-proizvodstvu-stroymaterialov-49432091.html

В Узбекистане появится реестр предприятий по производству стройматериалов

В Узбекистане появится реестр предприятий по производству стройматериалов

Sputnik Узбекистан

До конца года в республике планируют реализовать 312 проектов на общую сумму $2,4 млрд, создать 16 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, довести объем производства до 53 трлн сумов, а экспорт — до $1,2 млрд

2025-05-19T18:00+0500

2025-05-19T18:00+0500

2025-05-19T18:00+0500

узбекистан

строительные материалы

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут реестр предприятий по производству стройматериалов, сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о состоянии дел и приоритетных задачах в индустрии строительных материалов.Как отмечалось, в настоящее время функционируют почти 10 тыс. предприятий по выпуску стройматериалов.В первом квартале текущего года объем производства вырос на 8%, экспорт — на 11%. В рамках инвестиционной программы запустили 9 крупных проектов на $500 млн. В Душанбе, Кабуле и Филадельфии открыли торговые дома Узбекистана.Глава республики подчеркнул, что вопросы качества, себестоимости и культуры строительства являются самыми актуальными в отрасли.Поставлена задача внедрять современные технологии, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и активнее использовать ее внутри страны.В этом процессе важную роль играют наука и прикладные разработки. В этой связи создали научно-исследовательский центр R&D, привлекли эксперта из Германии.В качестве примера приведена начатая работа по производству рулонных бетонных покрытий для оросительных каналов и арыков. Расчеты показывают, что при этом можно сократить затраты времени и средств на бетонирование на 10%, а расход воды — на 3–5%.Так, по результатам прошлогоднего энергоаудита крупных предприятий отрасли выявлено, что можно сэкономить до 300 млн киловатт-часов. Снижение затрат возможно за счет обновления технологий и рациональной организации производственного процесса.

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