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https://uz.sputniknews.ru/20250519/uzbekistan-reestr-predpriyatiy-po-proizvodstvu-stroymaterialov-49432091.html
В Узбекистане появится реестр предприятий по производству стройматериалов
В Узбекистане появится реестр предприятий по производству стройматериалов
Sputnik Узбекистан
До конца года в республике планируют реализовать 312 проектов на общую сумму $2,4 млрд, создать 16 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, довести объем производства до 53 трлн сумов, а экспорт — до $1,2 млрд
2025-05-19T18:00+0500
2025-05-19T18:00+0500
узбекистан
строительные материалы
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут реестр предприятий по производству стройматериалов, сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о состоянии дел и приоритетных задачах в индустрии строительных материалов.Как отмечалось, в настоящее время функционируют почти 10 тыс. предприятий по выпуску стройматериалов.В первом квартале текущего года объем производства вырос на 8%, экспорт — на 11%. В рамках инвестиционной программы запустили 9 крупных проектов на $500 млн. В Душанбе, Кабуле и Филадельфии открыли торговые дома Узбекистана.Глава республики подчеркнул, что вопросы качества, себестоимости и культуры строительства являются самыми актуальными в отрасли.Поставлена задача внедрять современные технологии, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и активнее использовать ее внутри страны.В этом процессе важную роль играют наука и прикладные разработки. В этой связи создали научно-исследовательский центр R&amp;D, привлекли эксперта из Германии.В качестве примера приведена начатая работа по производству рулонных бетонных покрытий для оросительных каналов и арыков. Расчеты показывают, что при этом можно сократить затраты времени и средств на бетонирование на 10%, а расход воды — на 3–5%.Так, по результатам прошлогоднего энергоаудита крупных предприятий отрасли выявлено, что можно сэкономить до 300 млн киловатт-часов. Снижение затрат возможно за счет обновления технологий и рациональной организации производственного процесса.
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узбекистан реестр предприятия производство строительные материалы
узбекистан реестр предприятия производство строительные материалы

В Узбекистане появится реестр предприятий по производству стройматериалов

18:00 19.05.2025
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
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До конца года в республике планируют реализовать 312 проектов на общую сумму $2,4 млрд, создать 16 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, довести объем производства до 53 трлн сумов, а экспорт — до $1,2 млрд.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут реестр предприятий по производству стройматериалов, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о состоянии дел и приоритетных задачах в индустрии строительных материалов.
“Поставлена задача создать реестр предприятий по производству строительных материалов на платформе "Шаффоф курилиш" и через него обеспечить контроль за качеством продукции”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в настоящее время функционируют почти 10 тыс. предприятий по выпуску стройматериалов.
В первом квартале текущего года объем производства вырос на 8%, экспорт — на 11%. В рамках инвестиционной программы запустили 9 крупных проектов на $500 млн. В Душанбе, Кабуле и Филадельфии открыли торговые дома Узбекистана.
“До конца года планируется реализовать 312 проектов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов, создать 16 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, довести объем производства до 53 триллионов сумов, а экспорт — до 1,2 миллиарда долларов”, — говорится в сообщении.
Глава республики подчеркнул, что вопросы качества, себестоимости и культуры строительства являются самыми актуальными в отрасли.
Поставлена задача внедрять современные технологии, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и активнее использовать ее внутри страны.
В этом процессе важную роль играют наука и прикладные разработки. В этой связи создали научно-исследовательский центр R&D, привлекли эксперта из Германии.
В качестве примера приведена начатая работа по производству рулонных бетонных покрытий для оросительных каналов и арыков. Расчеты показывают, что при этом можно сократить затраты времени и средств на бетонирование на 10%, а расход воды — на 3–5%.
“Президент также обратил внимание на необходимость поставки продукции с высокой добавленной стоимостью как на внутренний, так и на внешний рынок, подчеркнув важность геологии и научного подхода. Указано на необходимость анализа энерго- и ресурсозатратных направлений и применения эффективных инновационных решений”, — говорится в сообщении.
Так, по результатам прошлогоднего энергоаудита крупных предприятий отрасли выявлено, что можно сэкономить до 300 млн киловатт-часов. Снижение затрат возможно за счет обновления технологий и рациональной организации производственного процесса.
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