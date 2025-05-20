https://uz.sputniknews.ru/20250520/afganistan-neobxodimo-vklyuchit-v-sistemu-bezopasnosti-tsentralnoy-azii-49466049.html
Афганистан необходимо включить в систему безопасности Центральной Азии — ООН
Афганистан необходимо включить в систему безопасности Центральной Азии — ООН
Sputnik Узбекистан
Глава миссии ООН по содействию Афганистану уверена, что без решения проблемы безопасности, никакие инвестиции и проекты не могут лечь на благодатную почву.
2025-05-20T17:45+0500
2025-05-20T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Афганистан необходимо включить в систему коллективной безопасности стран Центральной Азии для решения проблем в этой области в регионе. Об этом заявила глава миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева, передает РИА Новости.Представитель ООН приняла участие в первом заседании Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания", которое проводится в городе Термезе.Мероприятие организовали Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, МИД и Торгово-промышленная палата республики.По ее данным, в регионе не будет решены вопросы безопасности пока силовики Афганистана не будут регулярно встречаться с коллегами из соседних стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-i-afganistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-3-mlrd-48197761.html
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миссия оон афганистан центральная азия безопасность отунбаева
Афганистан необходимо включить в систему безопасности Центральной Азии — ООН
17:45 20.05.2025 (обновлено: 17:49 20.05.2025)
Глава миссии ООН по содействию Афганистану уверена, что без решения проблемы безопасности никакие инвестиции и проекты не могут лечь на благодатную почву.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Афганистан необходимо включить в систему коллективной безопасности стран Центральной Азии для решения проблем в этой области в регионе. Об этом заявила глава миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева, передает РИА Новости.
Представитель ООН приняла участие в первом заседании Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания", которое проводится в городе Термезе.
Мероприятие организовали Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, МИД и Торгово-промышленная палата республики.
"Проблема безопасности. Без решения ее никакие инвестиции, проекты не могут лечь на благодатную почву. Афганистан мог бы быть включен в систему коллективной безопасности стран региона", — сказала Отунбаева, выступая на мероприятии.
По ее данным, в регионе не будет решены вопросы безопасности пока силовики Афганистана не будут регулярно встречаться с коллегами из соседних стран.
"Вот мы говорим об антитеррористической группе и тех, и других. Но они никогда не видели друг друга. До сих пор они не встречаются", — добавила Отунбаева.