https://uz.sputniknews.ru/20250520/dlya-grajdan-kakix-trex-stran-uzbekistan-vvodit-bezvizovyy-rejim-49454687.html

Для граждан каких трех стран Узбекистан вводит безвизовый режим

Для граждан каких трех стран Узбекистан вводит безвизовый режим

Sputnik Узбекистан

Президент подписал указ "О мерах по резкому увеличению потока туристов и стремительному расширению объема туристических услуг в 2025–2026 годах, а также повышению роли и значения туризма в экономике".

2025-05-20T14:07+0500

2025-05-20T14:07+0500

2025-05-20T14:23+0500

туризм

программа

узбекистан

указ

президент узбекистана

путешествие

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан с 1 июня вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана. Мера предусмотрена указом президента, направленным на развитие туризма и увеличение числа иностранных гостей, сообщает министерство юстиции.Президент подписал Указ "О мерах по резкому увеличению потока туристов и стремительному расширению объема туристических услуг в 2025–2026 годах, а также повышению роли и значения туризма в экономике".Документом до конца 2025 года установлены основные целевые показатели в сфере туризма. Так, экспорт туристических услуг в республике планируют довести до 4 миллиардов долларов.Кроме того, предусмотрена организация поездок 15,8 миллиона иностранных туристов в регионы республики, а для развития внутреннего туризма — планируется организация поездок 40 миллионов местных туристов по регионам страны. Для этого в республике дополнительно наладят деятельность 378 туроператоров. Также с июня 2025 года в рамках реализации программы "Путешествуй по Узбекистану!" суббота и воскресенье второй недели каждого месяца объявлены "Днем путешествий с семьей и коллективом".Начиная с 2025 года ежегодно в ноябре будет проводиться Международная неделя туризма.

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