Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе
09:24 20.05.2025 (обновлено: 09:38 20.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Будапеште президент Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
© Пресс-служба президента Узбекистана Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента Узбекистана Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В международном аэропорту имени Ференца Листа в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.