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https://uz.sputniknews.ru/20250520/shavkat-mirziyoev-pribyl-ofitsialniy-vizit-vengriya-49435164.html
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе
Sputnik Узбекистан
В Будапеште президент Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ.
2025-05-20T09:24+0500
2025-05-20T09:38+0500
венгрия
шавкат мирзиёев
будапешт
переговоры
виктор орбан
отг
саммит
политика
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
https://uz.sputniknews.ru/20250517/shavkat-mirziyoev-posetit-vengriyu-i-sloveniyu--tsel-vizita-49400779.html
венгрия
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мирзиёев будапешт венгрия официальный визит переговоры орбан
мирзиёев будапешт венгрия официальный визит переговоры орбан

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

09:24 20.05.2025 (обновлено: 09:38 20.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Будапеште президент Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
© Пресс-служба президента Узбекистана Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента Узбекистана Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана

"В международном аэропорту имени Ференца Листа в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Начался официальный визит Президента Узбекистана в Венгрию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2025
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению — цель визита
17 мая, 10:52
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