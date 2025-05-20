https://uz.sputniknews.ru/20250520/shavkat-mirziyoev-pribyl-ofitsialniy-vizit-vengriya-49435164.html

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

Sputnik Узбекистан

В Будапеште президент Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний, а также примет участие в неформальном саммите ОТГ.

2025-05-20T09:24+0500

2025-05-20T09:24+0500

2025-05-20T09:38+0500

венгрия

шавкат мирзиёев

будапешт

переговоры

виктор орбан

отг

саммит

политика

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.

https://uz.sputniknews.ru/20250517/shavkat-mirziyoev-posetit-vengriyu-i-sloveniyu--tsel-vizita-49400779.html

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мирзиёев будапешт венгрия официальный визит переговоры орбан