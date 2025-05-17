https://uz.sputniknews.ru/20250517/shavkat-mirziyoev-posetit-vengriyu-i-sloveniyu--tsel-vizita-49400779.html
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению – цель визита
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению – цель визита
Sputnik Узбекистан
21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
2025-05-17T10:52+0500
2025-05-17T10:52+0500
2025-05-17T11:29+0500
шавкат мирзиёев
официальный визит
венгрия
организация тюркских государств
словения
сотрудничество
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальными визитами Венгрию и Словению, сообщили в пресс-службе главы государства.В Будапешт лидер Узбекистана прибудет 19 мая по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.22 мая глава республики встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством Парламента и Правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.
https://uz.sputniknews.ru/20250510/promyshlennost-energetika-logistika-uzbekistan-i-vengriya-planiruyut-novye-proekty-49295484.html
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венгрия словения узбекистан президент мирзиёев официальный визит отг
венгрия словения узбекистан президент мирзиёев официальный визит отг
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению – цель визита
10:52 17.05.2025 (обновлено: 11:29 17.05.2025)
21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальными визитами Венгрию и Словению, сообщили
в пресс-службе главы государства.
"19-22 мая состоятся официальные визиты Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Венгрию и Республику Словения", – говорится в сообщении.
В Будапешт лидер Узбекистана прибудет 19 мая по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.
"В повестке дня вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами", – уточнили в пресс-службе.
21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
22 мая глава республики встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством Парламента и Правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.
Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.