https://uz.sputniknews.ru/20250517/shavkat-mirziyoev-posetit-vengriyu-i-sloveniyu--tsel-vizita-49400779.html

Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению – цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению – цель визита

Sputnik Узбекистан

21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.

2025-05-17T10:52+0500

2025-05-17T10:52+0500

2025-05-17T11:29+0500

шавкат мирзиёев

официальный визит

венгрия

организация тюркских государств

словения

сотрудничество

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальными визитами Венгрию и Словению, сообщили в пресс-службе главы государства.В Будапешт лидер Узбекистана прибудет 19 мая по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.22 мая глава республики встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством Парламента и Правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.

https://uz.sputniknews.ru/20250510/promyshlennost-energetika-logistika-uzbekistan-i-vengriya-planiruyut-novye-proekty-49295484.html

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