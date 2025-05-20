https://uz.sputniknews.ru/20250520/transafganskaya-jeleznaya-doroga-stanet-drayverom-dlya-tsentralnoy-i-yujnoy-azii--mid-49454461.html
Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД
Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД
Sputnik Узбекистан
В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания".
2025-05-20T14:50+0500
2025-05-20T14:50+0500
2025-05-20T15:37+0500
железная дорога
термез
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мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Проект Трансафганской железной дороги станет новым драйвером роста торговли и инвестиций в странах Центральной и Южной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, передает РИА Новости.В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания". Международный форум собрал на одной площадке около 200 участников из Центральной и Южной Азии, Европы, государств СНГ, АТР, Америки, Ближнего Востока.Первый замглавы МИД Узбекистана отметил, что странам Центральной и Южной Азии нужны удобные маршруты автомагистралей, железные дороги, воздушное сообщение, которые свяжут страны и обеспечат быстрый и надежный транзит товаров и пассажиров. В свою очередь Афганистан готов активно участвовать во всех инициативах стран Центральной и Южной Азии, выступая на мероприятии заявил заместитель министра иностранных дел исламского эмирата Мухаммад Наим Вардак.По его словам, Кабул также стремится к сбалансированному развитию региона. Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, МИД и Торгово-промышленная палата республики. Присоединение РЖД к проекту Трансафганской железной дороги - позитивное явлениеВ феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. В июне планируется проведение трехсторонней встречи представителей Узбекистана, России и Афганистана для технического описания проекта Трансафганской железной дороги.
https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-texniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta-transafganskoy-jd-48782483.html
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термез трансафганская железная дорога узбекистан алоев мид афганистан
термез трансафганская железная дорога узбекистан алоев мид афганистан
Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД
14:50 20.05.2025 (обновлено: 15:37 20.05.2025)
В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания".
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Проект Трансафганской железной дороги станет новым драйвером роста торговли и инвестиций в странах Центральной и Южной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, передает РИА Новости.
В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания".
Международный форум собрал на одной площадке около 200 участников из Центральной и Южной Азии, Европы, государств СНГ, АТР, Америки, Ближнего Востока.
"Реализация таких проектов, как Трансафганская железная дорога от Термеза до южных морей, способна преобразить торгово-экономический ландшафт обширного макрорегиона, обеспечив Центральную и Южную Азию новым драйвером взаимного роста торговли и инвестиций", — сказал Аълоев.
Первый замглавы МИД Узбекистана отметил, что странам Центральной и Южной Азии нужны удобные маршруты автомагистралей, железные дороги, воздушное сообщение, которые свяжут страны и обеспечат быстрый и надежный транзит товаров и пассажиров.
"Мы обладаем огромным потенциалом для увеличения взаимного товарооборота, кооперации между предприятиями. Реализация совместных инвестиционных проектов, устранение барьеров, унификация стандартов, расширение кооперации — все это позволит сформировать единый рынок почти на 2 миллиарда человек", — добавил Аълоев.
В свою очередь Афганистан готов активно участвовать во всех инициативах стран Центральной и Южной Азии, выступая на мероприятии заявил заместитель министра иностранных дел исламского эмирата Мухаммад Наим Вардак.
"Исламский Эмират Афганистан готов активно участвовать во всех региональных инициативах, включая транспорт, инфраструктуру, передачу электроэнергии, торговлю, образование, изменение климата и устойчивое развитие", — сказал Вардак.
По его словам, Кабул также стремится к сбалансированному развитию региона.
"Мы призываем международное сообщество, страны региона, международные организации и финансовые институты рассматривать Афганистан как надежного партнера и оказывать необходимое содействие в инвестициях в инфраструктуру, развитие потенциала и экономику Афганистана для устойчивого развития", — добавил замглавы МИД.
Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, МИД и Торгово-промышленная палата республики.
В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.
В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. В июне планируется проведение трехсторонней встречи представителей Узбекистана, России и Афганистана для технического описания проекта Трансафганской железной дороги.