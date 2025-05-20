https://uz.sputniknews.ru/20250520/transafganskaya-jeleznaya-doroga-stanet-drayverom-dlya-tsentralnoy-i-yujnoy-azii--mid-49454461.html

Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД

Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД

Sputnik Узбекистан

В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания".

2025-05-20T14:50+0500

2025-05-20T14:50+0500

2025-05-20T15:37+0500

железная дорога

термез

узбекистан

мид узбекистана

трансафганская железная дорога

афганистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Проект Трансафганской железной дороги станет новым драйвером роста торговли и инвестиций в странах Центральной и Южной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, передает РИА Новости.В Термезе проходит первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией "Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания". Международный форум собрал на одной площадке около 200 участников из Центральной и Южной Азии, Европы, государств СНГ, АТР, Америки, Ближнего Востока.Первый замглавы МИД Узбекистана отметил, что странам Центральной и Южной Азии нужны удобные маршруты автомагистралей, железные дороги, воздушное сообщение, которые свяжут страны и обеспечат быстрый и надежный транзит товаров и пассажиров. В свою очередь Афганистан готов активно участвовать во всех инициативах стран Центральной и Южной Азии, выступая на мероприятии заявил заместитель министра иностранных дел исламского эмирата Мухаммад Наим Вардак.По его словам, Кабул также стремится к сбалансированному развитию региона. Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, МИД и Торгово-промышленная палата республики. Присоединение РЖД к проекту Трансафганской железной дороги - позитивное явлениеВ феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. В июне планируется проведение трехсторонней встречи представителей Узбекистана, России и Афганистана для технического описания проекта Трансафганской железной дороги.

https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-texniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta-transafganskoy-jd-48782483.html

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