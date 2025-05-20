Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах
15:52 20.05.2025 (обновлено: 16:01 20.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана провел встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии", – говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.
"Поддержаны новые планы OTP по созданию совместной компании для развития автокредитования, запуску программы финансирования бизнеса, строительству масштабного птицеводческого кластера", – отметили в пресс-службе.
Было отмечено, что в целях расширения промышленной кооперации и поощрения трансфера передовых технологий в Ташкентской области создается специальная промышленная зона для европейских компаний. Ее управление передадут венгерскому оператору Inpark.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.
Он подчеркнул важность усиления транспортной взаимосвязанности, в частности, увеличения грузовых перевозок и развития прямого авиасообщения между двумя странами.
Мирзиёев также высоко оценил проявленный интерес венгерских компаний к реализации совместных проектов. В свою очередь, представители бизнеса озвучили предложения и планы по расширению партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации новых проектов по таким направлениям, как модернизация транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство логистических центров и коммунальных сетей, производство стройматериалов, готового текстиля, химической продукции, фармпрепаратов.
В завершение глава государства предложил проводить встречи в таком формате на регулярной основе.
"Мы создадим все условия для развития прочных связей между деловыми сообществами наших стран, – заверил президент Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам мероприятия в присутствии Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов.