Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-opredelil-novye-napravleniya-delovogo-sotrudnichestva-s-vengriey-49458461.html
Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах
Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах
Sputnik Узбекистан
В целях расширения экономического партнерства Президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.
2025-05-20T15:52+0500
2025-05-20T16:01+0500
шавкат мирзиёев
будапешт
венгрия
президент узбекистана
официальный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/14/49457534_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51559036cf9045159b18669760924ef9.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана провел встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.Было отмечено, что в целях расширения промышленной кооперации и поощрения трансфера передовых технологий в Ташкентской области создается специальная промышленная зона для европейских компаний. Ее управление передадут венгерскому оператору Inpark.В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.Он подчеркнул важность усиления транспортной взаимосвязанности, в частности, увеличения грузовых перевозок и развития прямого авиасообщения между двумя странами.Мирзиёев также высоко оценил проявленный интерес венгерских компаний к реализации совместных проектов. В свою очередь, представители бизнеса озвучили предложения и планы по расширению партнерства.В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации новых проектов по таким направлениям, как модернизация транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство логистических центров и коммунальных сетей, производство стройматериалов, готового текстиля, химической продукции, фармпрепаратов.В завершение глава государства предложил проводить встречи в таком формате на регулярной основе.По итогам мероприятия в присутствии Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов.
будапешт
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/14/49457534_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2899060709fa7234ee46668b7104157e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
венгрия мирзиёев сотрудничество банк инвестиции официальный визит будапешт
венгрия мирзиёев сотрудничество банк инвестиции официальный визит будапешт

Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах

15:52 20.05.2025 (обновлено: 16:01 20.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана провел встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии", – говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.
"Поддержаны новые планы OTP по созданию совместной компании для развития автокредитования, запуску программы финансирования бизнеса, строительству масштабного птицеводческого кластера", – отметили в пресс-службе.
Было отмечено, что в целях расширения промышленной кооперации и поощрения трансфера передовых технологий в Ташкентской области создается специальная промышленная зона для европейских компаний. Ее управление передадут венгерскому оператору Inpark.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.
Он подчеркнул важность усиления транспортной взаимосвязанности, в частности, увеличения грузовых перевозок и развития прямого авиасообщения между двумя странами.
Мирзиёев также высоко оценил проявленный интерес венгерских компаний к реализации совместных проектов. В свою очередь, представители бизнеса озвучили предложения и планы по расширению партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации новых проектов по таким направлениям, как модернизация транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство логистических центров и коммунальных сетей, производство стройматериалов, готового текстиля, химической продукции, фармпрепаратов.
В завершение глава государства предложил проводить встречи в таком формате на регулярной основе.

"Мы создадим все условия для развития прочных связей между деловыми сообществами наших стран, – заверил президент Узбекистана.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2025
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам мероприятия в присутствии Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0