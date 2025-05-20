https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-opredelil-novye-napravleniya-delovogo-sotrudnichestva-s-vengriey-49458461.html

Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах

Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией – в каких сферах

Sputnik Узбекистан

В целях расширения экономического партнерства Президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.

2025-05-20T15:52+0500

2025-05-20T15:52+0500

2025-05-20T16:01+0500

шавкат мирзиёев

будапешт

венгрия

президент узбекистана

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана провел встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.Было отмечено, что в целях расширения промышленной кооперации и поощрения трансфера передовых технологий в Ташкентской области создается специальная промышленная зона для европейских компаний. Ее управление передадут венгерскому оператору Inpark.В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.Он подчеркнул важность усиления транспортной взаимосвязанности, в частности, увеличения грузовых перевозок и развития прямого авиасообщения между двумя странами.Мирзиёев также высоко оценил проявленный интерес венгерских компаний к реализации совместных проектов. В свою очередь, представители бизнеса озвучили предложения и планы по расширению партнерства.В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации новых проектов по таким направлениям, как модернизация транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство логистических центров и коммунальных сетей, производство стройматериалов, готового текстиля, химической продукции, фармпрепаратов.В завершение глава государства предложил проводить встречи в таком формате на регулярной основе.По итогам мероприятия в присутствии Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов.

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