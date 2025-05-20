https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-ratifitsiroval-dogovor-soyuznicheskie-otnosheniya-azerbaydjan-49451374.html
Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном
Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном
Sputnik Узбекистан
Документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, воздерживаться от участия в действиях, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.
2025-05-20T13:06+0500
2025-05-20T13:06+0500
2025-05-20T14:08+0500
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ильхам алиев
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политика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях. Соответствующий документ обнародован на сайте национального законодательства. Договор был подписан президентами Узбекистана и Азербайджана Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания высшего межгосударственного совета между двумя странами 23 августа 2024 года в Ташкенте. По данным Сената Узбекистана, документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, и воздерживаться от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.Кроме того, договор создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализации новых проектов. Вместе с тем документ открывает возможности для укрепления прямого сотрудничества между регионами двух стран, реализации совместных проектов в таких областях, как логистика, энергетика, промышленность, образование и туризм, добавили в Сенате.
https://uz.sputniknews.ru/20250426/lidery-uzbekistana-azerbaydjana-obsudili-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-49052460.html
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узбекистан ратифицировал договор союзнические отношения с азербайджан мирзиёев
узбекистан ратифицировал договор союзнические отношения с азербайджан мирзиёев
Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном
13:06 20.05.2025 (обновлено: 14:08 20.05.2025)
Документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, воздерживаться от участия в действиях, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях. Соответствующий документ обнародован
на сайте национального законодательства.
"Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о союзнических отношениях", — говорится в тексте закона.
Договор был подписан президентами Узбекистана и Азербайджана Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания высшего межгосударственного совета между двумя странами 23 августа 2024 года в Ташкенте.
По данным Сената Узбекистана, документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, и воздерживаться от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.
"Ратификация данного договора будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного доверия, дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами", — отметили в верхней палате.
Кроме того, договор создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализации новых проектов.
Вместе с тем документ открывает возможности для укрепления прямого сотрудничества между регионами двух стран, реализации совместных проектов в таких областях, как логистика, энергетика, промышленность, образование и туризм, добавили в Сенате.