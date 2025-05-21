https://uz.sputniknews.ru/20250521/kakoe-podrazdelenii-vs-rossii-vyzyvaet-strax-vsu-49478716.html

Какое подразделении ВС России вызывает страх у ВСУ

Какое подразделении ВС России вызывает страх у ВСУ

Sputnik Узбекистан

Подразделение выполняет сложные миссии и использует современную тактику ведения боевых действий

2025-05-21T16:10+0500

2025-05-21T16:10+0500

2025-05-21T16:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

киев

сша

всу

безопасность

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1f/45442291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28be89b2482b8f40f4381c53579f15fe.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины, сообщает издание The Telegraph.По информации издания, это подразделение недавно уничтожило ракетную систему HIMARS. Его цель — самые ценные боевые активы Киева, в том числе поставленные США ракеты большой дальности. Уточняется, что "Рубикону" по видимости удается добиваться этой цели.В материале также указано, что центр "Рубикон" сформировали по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

россия

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вс россия всу