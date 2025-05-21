https://uz.sputniknews.ru/20250521/kakoe-podrazdelenii-vs-rossii-vyzyvaet-strax-vsu-49478716.html
Какое подразделении ВС России вызывает страх у ВСУ
Какое подразделении ВС России вызывает страх у ВСУ
Sputnik Узбекистан
Подразделение выполняет сложные миссии и использует современную тактику ведения боевых действий
2025-05-21T16:10+0500
2025-05-21T16:10+0500
2025-05-21T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины, сообщает издание The Telegraph.По информации издания, это подразделение недавно уничтожило ракетную систему HIMARS. Его цель — самые ценные боевые активы Киева, в том числе поставленные США ракеты большой дальности. Уточняется, что "Рубикону" по видимости удается добиваться этой цели.В материале также указано, что центр "Рубикон" сформировали по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
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вс россия всу
Какое подразделении ВС России вызывает страх у ВСУ
Подразделение выполняет сложные миссии и использует современную тактику ведения боевых действий.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины, сообщает
издание The Telegraph.
"Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого боятся украинские солдаты", — говорится в публикации.
По информации издания, это подразделение недавно уничтожило ракетную систему HIMARS. Его цель — самые ценные боевые активы Киева, в том числе поставленные США ракеты большой дальности. Уточняется, что "Рубикону" по видимости удается добиваться этой цели.
В материале также указано, что центр "Рубикон" сформировали по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.