Нейропсихолог: кто чаще всего становится жертвой мошенников

"На уловки мошенников не попадаются те, кто сконцентрирован. Вы когда-нибудь видели, как цыгане работают? Ни одна цыганка не подойдет к тому, кто уверенно идет по улице, она всегда подойдет к тому, кто немножко растерян, у кого уже немножко измененное состояние сознания, к уставшему человеку, например. Такие люди пропускают сигналы, которые нам должны бы дать понять, что надо остановиться и прекратить разговаривать с мошенниками. Все зависит от психофизиологического состояния человека. Здесь даже дело не в образовании, а именно в психофизиологии", — сказала Хвингия.