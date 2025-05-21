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Нейропсихолог: кто чаще всего становится жертвой мошенников
Нейропсихолог: кто чаще всего становится жертвой мошенников
Sputnik Узбекистан
Злоумышленники активно применяют техники нейролингвистического программирования, учитывая психофизиологическое состояние человека
2025-05-21T22:05+0500
2025-05-21T22:05+0500
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мнение эксперта
психология
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Жертвами мошенников чаще всего становятся подростки и пожилые люди, рассказала радио Sputnik клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.По словам специалиста, причина — подвижная в силу возраста психика.Она добавила, что злоумышленники активно применяют техники НЛП (нейролингвистического программирования), учитывая психофизиологическое состояние собеседника.Она призвала помнить, что, кто бы не звонил, надо поблагодарить за информацию, положить трубку и перезвонить в тот банк, где у вас счет.
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мнение эксперта, психология
мнение эксперта, психология

Нейропсихолог: кто чаще всего становится жертвой мошенников

22:05 21.05.2025
© iStock.com / Tero VesalainenМобильная фотография
Мобильная фотография - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
© iStock.com / Tero Vesalainen
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Злоумышленники активно применяют техники нейролингвистического программирования, учитывая психофизиологическое состояние человека.
Жертвами мошенников чаще всего становятся подростки и пожилые люди, рассказала радио Sputnik клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.
По словам специалиста, причина — подвижная в силу возраста психика.

"Детей и пожилых людей проще всего в чем-то убедить, напугать, проще вызвать на эмоции, потому что задача мошенника какая? Первое — это напугать тем, что будут какие-то неприятности, а вторая — естественно побудить к каким-то действиям", — пояснила Хвингия.

Она добавила, что злоумышленники активно применяют техники НЛП (нейролингвистического программирования), учитывая психофизиологическое состояние собеседника.

"На уловки мошенников не попадаются те, кто сконцентрирован. Вы когда-нибудь видели, как цыгане работают? Ни одна цыганка не подойдет к тому, кто уверенно идет по улице, она всегда подойдет к тому, кто немножко растерян, у кого уже немножко измененное состояние сознания, к уставшему человеку, например. Такие люди пропускают сигналы, которые нам должны бы дать понять, что надо остановиться и прекратить разговаривать с мошенниками. Все зависит от психофизиологического состояния человека. Здесь даже дело не в образовании, а именно в психофизиологии", — сказала Хвингия.

Она призвала помнить, что, кто бы не звонил, надо поблагодарить за информацию, положить трубку и перезвонить в тот банк, где у вас счет.

"Здесь важно понимать, если вам "звонят из банка", никогда сотрудники банка не звонят с мобильных телефонов. Это всегда либо короткие банковские номера, либо это городские телефоны. Никогда не будут звонить и спецслужбы. Я еще не видела ни одного сотрудника ФСБ, который бы звонил кому-то через Telegram с каким-то вопросом", — резюмировала специалист.

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