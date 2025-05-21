https://uz.sputniknews.ru/20250521/samarkand-uzbeksko-kitayskiy-mejregionalnyy-forum-49476442.html

В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум

В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум

Sputnik Узбекистан

В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестиционных проектов

2025-05-21T14:30+0500

2025-05-21T14:30+0500

2025-05-21T14:30+0500

экономика

узбекистан

китай

самарканд

форум

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Второй узбекско-китайский межрегиональный форум пройдет 1-2 июня в Самарканде на площадке международного туристического центра Silk Road Samarkand. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. Мероприятие направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие межрегионального сотрудничества и расширение инвестиционных и деловых связей между Узбекистаном и Китаем. В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестпроектов. Проведение форума станет важным шагом в укреплении всестороннего партнерства между регионами Узбекистана и провинциями Китая, добавили в ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250516/astan-proshla-vtoraya-vstrecha-ministrov-transporta-stran-ca-knr-49394946.html

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