https://uz.sputniknews.ru/20250521/samarkand-uzbeksko-kitayskiy-mejregionalnyy-forum-49476442.html
В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум
В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестиционных проектов
2025-05-21T14:30+0500
2025-05-21T14:30+0500
2025-05-21T14:30+0500
экономика
узбекистан
китай
самарканд
форум
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Второй узбекско-китайский межрегиональный форум пройдет 1-2 июня в Самарканде на площадке международного туристического центра Silk Road Samarkand. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. Мероприятие направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие межрегионального сотрудничества и расширение инвестиционных и деловых связей между Узбекистаном и Китаем. В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестпроектов. Проведение форума станет важным шагом в укреплении всестороннего партнерства между регионами Узбекистана и провинциями Китая, добавили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20250516/astan-proshla-vtoraya-vstrecha-ministrov-transporta-stran-ca-knr-49394946.html
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самарканд узбекистан китай регионы форум
самарканд узбекистан китай регионы форум
В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум
В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Второй узбекско-китайский межрегиональный форум пройдет 1-2 июня в Самарканде на площадке международного туристического центра Silk Road Samarkand. Об этом сообщает
министерство инвестиций, промышленности и торговли.
Мероприятие направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие межрегионального сотрудничества и расширение инвестиционных и деловых связей между Узбекистаном и Китаем.
"Форум соберет более 1500 участников, включая представителей деловых кругов, правительств, региональных администраций, а также научных и образовательных учреждений двух стран", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестпроектов.
Проведение форума станет важным шагом в укреплении всестороннего партнерства между регионами Узбекистана и провинциями Китая, добавили в ведомстве.