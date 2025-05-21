https://uz.sputniknews.ru/20250521/stroitelstvo-aes-uzatom-privlek-vengerskuyu-kompaniyu-49474345.html

Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий

Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий

Sputnik Узбекистан

Перспективы взаимодействия определены в соглашении о сотрудничестве и меморандуме о взаимопонимании

2025-05-21T11:00+0500

2025-05-21T11:00+0500

2025-05-21T12:03+0500

узбекистан

венгрия

строительство аэс в узбекистане

аэс

сотрудничество

технологии

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана подписало документы с венгерской компанией MVM EGI Zrt по разработке и внедрению новых технологий при строительстве атомных электростанций в республике, сообщает пресс-служба Узатома. Церемония подписания состоялась в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию.Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение научных исследований, разработку и внедрение новых технологий, поставку и внедрение систем сухого охлаждения на атомных электростанциях, локализацию технологий, создание необходимой инфраструктуры, а также организацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов.В свою очередь меморандум о взаимопонимании направлен на формирование рамок долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Он определяет механизмы взаимодействия сторон при реализации проектов по строительству атомных электростанций на территории Узбекистана, добавили в пресс-службе. Для справки: венгерская компания MVM EGI Zrt, основанная в 1948 году, является лидером энергетического сектора как на внутреннем, так международном рынках. Она специализируется на разработке и внедрении водосберегающих систем охлаждения, которые составляют надежную основу для тысяч электростанций по всему миру.

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