https://uz.sputniknews.ru/20250521/stroitelstvo-aes-uzatom-privlek-vengerskuyu-kompaniyu-49474345.html
Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий
Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий
Sputnik Узбекистан
Перспективы взаимодействия определены в соглашении о сотрудничестве и меморандуме о взаимопонимании
2025-05-21T11:00+0500
2025-05-21T11:00+0500
2025-05-21T12:03+0500
узбекистан
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строительство аэс в узбекистане
аэс
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технологии
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана подписало документы с венгерской компанией MVM EGI Zrt по разработке и внедрению новых технологий при строительстве атомных электростанций в республике, сообщает пресс-служба Узатома. Церемония подписания состоялась в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию.Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение научных исследований, разработку и внедрение новых технологий, поставку и внедрение систем сухого охлаждения на атомных электростанциях, локализацию технологий, создание необходимой инфраструктуры, а также организацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов.В свою очередь меморандум о взаимопонимании направлен на формирование рамок долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Он определяет механизмы взаимодействия сторон при реализации проектов по строительству атомных электростанций на территории Узбекистана, добавили в пресс-службе. Для справки: венгерская компания MVM EGI Zrt, основанная в 1948 году, является лидером энергетического сектора как на внутреннем, так международном рынках. Она специализируется на разработке и внедрении водосберегающих систем охлаждения, которые составляют надежную основу для тысяч электростанций по всему миру.
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строительство аэс узбекистан венгрия компания
строительство аэс узбекистан венгрия компания
Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий
11:00 21.05.2025 (обновлено: 12:03 21.05.2025)
Перспективы взаимодействия определены в соглашении о сотрудничестве и меморандуме о взаимопонимании.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Агентство по атомной энергии Узбекистана подписало документы с венгерской компанией MVM EGI Zrt по разработке и внедрению новых технологий при строительстве атомных электростанций в республике, сообщает
пресс-служба Узатома.
"Между агентством Узатом и венгерским государственным предприятием MVM EGI Zrt подписаны Соглашение о сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании", — говорится в сообщении.
Церемония подписания состоялась в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение научных исследований, разработку и внедрение новых технологий, поставку и внедрение систем сухого охлаждения на атомных электростанциях, локализацию технологий, создание необходимой инфраструктуры, а также организацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов.
В свою очередь меморандум о взаимопонимании направлен на формирование рамок долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Он определяет механизмы взаимодействия сторон при реализации проектов по строительству атомных электростанций на территории Узбекистана, добавили в пресс-службе.
Для справки: венгерская компания MVM EGI Zrt, основанная в 1948 году, является лидером энергетического сектора как на внутреннем, так международном рынках. Она специализируется на разработке и внедрении водосберегающих систем охлаждения, которые составляют надежную основу для тысяч электростанций по всему миру.