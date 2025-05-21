https://uz.sputniknews.ru/20250521/termez-i-novosibirsk-stanut-pobratimami-49479198.html
Термез и Новосибирск станут побратимами
Термез и Новосибирск станут побратимами
Sputnik Узбекистан
Руководство Новосибирска придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном
2025-05-21T17:30+0500
2025-05-21T17:30+0500
2025-05-21T17:30+0500
политика
экономика
узбекистан
сурхандарьинская область
термез
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россия
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Термез Сурхандарьинской области Узбекистана и российский Новосибирск станут побратимами, сообщает ИА “Дунё”.В ходе встречи генерального консула республики Аслама Акбарова с заместителем мэра Новосибирска Ксенией Антоновой отмечалось, что руководство третьего по численности населения города России придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.В частности, мэрия Новосибирска полностью поддерживает инициативу Генерального консульства РУз по проведению в начале июля этого года в Новосибирске бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также местных предпринимателей.Руководство города готово обеспечить всю необходимую поддержку для проведения данного мероприятия на самом высоком уровне.Власти города при содействии Генконсульства намерены в самое ближайшее время подписать соответствующий документ с узбекской стороной.
https://uz.sputniknews.ru/20250411/buxara-i-turetskiy-trabzon-stali-gorodami-pobratimami-48835931.html
узбекистан
сурхандарьинская область
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термез новосибирск побратимы сотрудничество
термез новосибирск побратимы сотрудничество
Термез и Новосибирск станут побратимами
Руководство Новосибирска придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Термез Сурхандарьинской области Узбекистана и российский Новосибирск станут побратимами, сообщает
ИА “Дунё”.
В ходе встречи генерального консула республики Аслама Акбарова с заместителем мэра Новосибирска Ксенией Антоновой отмечалось, что руководство третьего по численности населения города России придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В частности, мэрия Новосибирска полностью поддерживает инициативу Генерального консульства РУз по проведению в начале июля этого года в Новосибирске бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также местных предпринимателей.
Руководство города готово обеспечить всю необходимую поддержку для проведения данного мероприятия на самом высоком уровне.
"Также принимая во внимание тесное взаимодействие между Сурхандарьинской и Новосибирской областями, заместитель мэра поддержала инициативу Генконсульства по установлению побратимских связей между городами Термез и Новосибирск", — говорится в сообщении.
Власти города при содействии Генконсульства намерены в самое ближайшее время подписать соответствующий документ с узбекской стороной.