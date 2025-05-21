https://uz.sputniknews.ru/20250521/termez-i-novosibirsk-stanut-pobratimami-49479198.html

Термез и Новосибирск станут побратимами

Термез и Новосибирск станут побратимами

Sputnik Узбекистан

Руководство Новосибирска придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном

2025-05-21T17:30+0500

2025-05-21T17:30+0500

2025-05-21T17:30+0500

политика

экономика

узбекистан

сурхандарьинская область

термез

города-побратимы

россия

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Термез Сурхандарьинской области Узбекистана и российский Новосибирск станут побратимами, сообщает ИА “Дунё”.В ходе встречи генерального консула республики Аслама Акбарова с заместителем мэра Новосибирска Ксенией Антоновой отмечалось, что руководство третьего по численности населения города России придает ключевое значение развитию и укреплению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.В частности, мэрия Новосибирска полностью поддерживает инициативу Генерального консульства РУз по проведению в начале июля этого года в Новосибирске бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также местных предпринимателей.Руководство города готово обеспечить всю необходимую поддержку для проведения данного мероприятия на самом высоком уровне.Власти города при содействии Генконсульства намерены в самое ближайшее время подписать соответствующий документ с узбекской стороной.

https://uz.sputniknews.ru/20250411/buxara-i-turetskiy-trabzon-stali-gorodami-pobratimami-48835931.html

узбекистан

сурхандарьинская область

термез

россия

новосибирск

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