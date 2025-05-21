https://uz.sputniknews.ru/20250521/uzbekistan-vengriya-strategicheskoye-partnerstvo-49473963.html

Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство

Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров в Будапеште подписали совместную декларацию

2025-05-21T09:50+0500

2025-05-21T09:50+0500

2025-05-21T09:50+0500

политика

экономика

узбекистан

венгрия

сотрудничество

шавкат мирзиёев

виктор орбан

будапешт

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекистан и Венгрия установили расширенное стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также в присутствии лидеров состоялся обмен принятыми межправительственными и межведомственными документами. В их числе Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие. В ходе переговоров Мирзиёева и Орбана отмечена важность доведения объемов товарооборота на первом этапе до €500 млн, в том числе за счет возможностей импортозамещения и статуса "GSP+".Текущий портфель совместных инвестиционных проектов составляет $500 млн. К нынешнему визиту подготовлены новые проекты еще на €1,5 млрд.Также предложено: Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-opredelil-novye-napravleniya-delovogo-sotrudnichestva-s-vengriey-49458461.html

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