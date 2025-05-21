Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо Дворце "Кармелита" состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в узком формате и с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По итогам переговоров в Будапеште подписали совместную декларацию.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекистан и Венгрия установили расширенное стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"По итогам состоявшихся в Будапеште переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию об установлении отношений расширенного стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
Также в присутствии лидеров состоялся обмен принятыми межправительственными и межведомственными документами. В их числе Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие.
В ходе переговоров Мирзиёева и Орбана отмечена важность доведения объемов товарооборота на первом этапе до €500 млн, в том числе за счет возможностей импортозамещения и статуса "GSP+".
Текущий портфель совместных инвестиционных проектов составляет $500 млн. К нынешнему визиту подготовлены новые проекты еще на €1,5 млрд.
Также предложено:
возобновить деятельность Узбекско-Венгерского Делового совета и в ближайшее время провести его очередное заседание с широким вовлечением бизнеса;
объявить 2026-й Годом узбекской и венгерской культуры. В настоящее время идет подготовка к постановке балета "Лазги" на сцене Государственного оперного театра Венгрии и проведению выставки узбекской культуры в Этнографическом музее Будапешта;
провести в этом году в Ташкенте третий узбекско-венгерский Форум ректоров.
Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.