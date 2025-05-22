Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении
09:50 22.05.2025 (обновлено: 09:54 22.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев по приглашению Наташи Пирц Мусар находится с официальным визитом в Любляне.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, сообщает пресс-служба главы государства.
По ее приглашению узбекский лидер прибыл с официальным визитом в Любляну.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
У трапа самолета Шавката Мирзиёева встретили заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица.
В международном аэропорту имени Йоже Пучника в честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Словению
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В соответствии с программой визита лидер Узбекистана проведет переговоры с Президентом Республики Словения Наташей Пирц Мусар, встречи с руководством парламента и правительства страны, а также примет участие в совместном бизнес-форуме", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания будут находиться развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализация проектов кооперации в промышленности, фармацевтике, электротехнике, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, а также взаимодействие в области трудовой миграции и расширение гуманитарных контактов.