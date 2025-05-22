https://uz.sputniknews.ru/20250522/mirziyoyev-ofitsialnyy-vizit-sloveniya-49487541.html

Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении

Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению Наташи Пирц Мусар находится с официальным визитом в Любляне

2025-05-22T09:50+0500

2025-05-22T09:50+0500

2025-05-22T09:54+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

словения

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, сообщает пресс-служба главы государства. По ее приглашению узбекский лидер прибыл с официальным визитом в Любляну. У трапа самолета Шавката Мирзиёева встретили заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица. В международном аэропорту имени Йоже Пучника в честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул. В фокусе внимания будут находиться развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализация проектов кооперации в промышленности, фармацевтике, электротехнике, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, а также взаимодействие в области трудовой миграции и расширение гуманитарных контактов.

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