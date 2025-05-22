https://uz.sputniknews.ru/20250522/problemy-priaralya-molodej-privlecheniye-49488747.html

К изучению и решению экологических проблем Приаралья привлекают молодежь

К изучению и решению экологических проблем Приаралья привлекают молодежь

Sputnik Узбекистан

Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана проведет молодежную экологическую акцию "Поезд к Аральскому морю"

2025-05-22T11:00+0500

2025-05-22T11:00+0500

2025-05-22T11:00+0500

общество

экология

каракалпакстан

приаралье

молодежь

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49485611_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_ebf577cedaba3c0619e2c6157beafb06.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Состоится ежегодная молодежная экологическая акция "Поезд к Аральскому морю", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана. В рамках акции талантливая, активная и экологически сознательная молодежь из разных регионов страны посетит Приаральский регион, чтобы увидеть последствия произошедшей здесь экологической катастрофы. Молодые люди примут участие в экологических семинарах, презентациях социальных проектов, посадке деревьев и благоустройстве территории. Также у них будет возможность познакомиться с жизнью местного населения и древними историческими памятниками.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/karakalpakstan-avtosorevnovaniya-rally-muynak-49475356.html

каракалпакстан

приаралье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

приаралье экология проблемы молодежь