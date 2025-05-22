https://uz.sputniknews.ru/20250522/problemy-priaralya-molodej-privlecheniye-49488747.html
К изучению и решению экологических проблем Приаралья привлекают молодежь
К изучению и решению экологических проблем Приаралья привлекают молодежь
Sputnik Узбекистан
Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана проведет молодежную экологическую акцию "Поезд к Аральскому морю"
2025-05-22T11:00+0500
2025-05-22T11:00+0500
2025-05-22T11:00+0500
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приаралье
молодежь
туризм
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Состоится ежегодная молодежная экологическая акция "Поезд к Аральскому морю", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана. В рамках акции талантливая, активная и экологически сознательная молодежь из разных регионов страны посетит Приаральский регион, чтобы увидеть последствия произошедшей здесь экологической катастрофы. Молодые люди примут участие в экологических семинарах, презентациях социальных проектов, посадке деревьев и благоустройстве территории. Также у них будет возможность познакомиться с жизнью местного населения и древними историческими памятниками.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/karakalpakstan-avtosorevnovaniya-rally-muynak-49475356.html
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приаралье экология проблемы молодежь
приаралье экология проблемы молодежь
К изучению и решению экологических проблем Приаралья привлекают молодежь
Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана проведет молодежную экологическую акцию "Поезд к Аральскому морю".
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Состоится ежегодная молодежная экологическая акция "Поезд к Аральскому морю", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
"С целью изучения экологических проблем в Приаральском регионе и повышения активности молодежи в их решении с 28 по 31 мая текущего года Комитетом по туризму организуется ежегодная молодежная экологическая акция "Поезд к Аральскому морю", — говорится в сообщении.
В рамках акции талантливая, активная и экологически сознательная молодежь из разных регионов страны посетит Приаральский регион, чтобы увидеть последствия произошедшей здесь экологической катастрофы.
Молодые люди примут участие в экологических семинарах, презентациях социальных проектов, посадке деревьев и благоустройстве территории. Также у них будет возможность познакомиться с жизнью местного населения и древними историческими памятниками.