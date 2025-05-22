https://uz.sputniknews.ru/20250522/sentr-islamskoy-sivilizatsii-ekspozitsiya-miniatyura-49499771.html

В Узбекистане появится уникальная "Стена времени"

В Узбекистане появится уникальная "Стена времени"

Sputnik Узбекистан

Экспозицию, призванную погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира, готовит Центр исламской цивилизации

2025-05-22T18:30+0500

2025-05-22T18:30+0500

2025-05-22T18:30+0500

общество

узбекистан

центр исламской цивилизации

выставка

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане появится уникальная "Стена времени", сообщает Центр исламской цивилизации. К своему открытию Центр готовит уникальные экспозиции, призванные погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира. Особое внимание уделяют Второму Ренессансу — эпохе Тимуридов. Художник Бехзод Ходжиметов, работающий над проектом, рассказал, что длина стены, где разместят миниатюры, составляет 57 метров, а высота, с учетом лепного декора, – 5 метров. Учитывая двухстраничные работы, общее количество миниатюр составит 21. По его словам, работать над "Стеной времени" будут порядка 100 художников, с учетом мнений многих специалистов в области миниатюры.

https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-planiruet-sobrat-razbrosannye-po-vsey-evrazii-islamskie-rukopisi-48537040.html

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