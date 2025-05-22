https://uz.sputniknews.ru/20250522/sentr-islamskoy-sivilizatsii-ekspozitsiya-miniatyura-49499771.html
В Узбекистане появится уникальная "Стена времени"
В Узбекистане появится уникальная "Стена времени"
Sputnik Узбекистан
Экспозицию, призванную погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира, готовит Центр исламской цивилизации
2025-05-22T18:30+0500
2025-05-22T18:30+0500
2025-05-22T18:30+0500
общество
узбекистан
центр исламской цивилизации
выставка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40868109_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6d3a1a98f9e0356eee15625479ea67ad.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане появится уникальная "Стена времени", сообщает Центр исламской цивилизации. К своему открытию Центр готовит уникальные экспозиции, призванные погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира. Особое внимание уделяют Второму Ренессансу — эпохе Тимуридов. Художник Бехзод Ходжиметов, работающий над проектом, рассказал, что длина стены, где разместят миниатюры, составляет 57 метров, а высота, с учетом лепного декора, – 5 метров. Учитывая двухстраничные работы, общее количество миниатюр составит 21. По его словам, работать над "Стеной времени" будут порядка 100 художников, с учетом мнений многих специалистов в области миниатюры.
https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-planiruet-sobrat-razbrosannye-po-vsey-evrazii-islamskie-rukopisi-48537040.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40868109_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_65a1df5b589924fef5a6f9df205924e4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан экспозиция центр исламской цивилизации
узбекистан экспозиция центр исламской цивилизации
В Узбекистане появится уникальная "Стена времени"
Экспозицию, призванную погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира, готовит Центр исламской цивилизации.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
В Узбекистане появится уникальная "Стена времени", сообщает
Центр исламской цивилизации.
К своему открытию Центр готовит уникальные экспозиции, призванные погрузить посетителей в богатую историю и культуру исламского мира. Особое внимание уделяют Второму Ренессансу — эпохе Тимуридов.
"Одной из самых захватывающих частей выставки станет "Стена времени", украшенная около 20 тщательно отобранными миниатюрами. Эти картины, выполненные в различных художественных стилях, расскажут об основных достижениях науки, культуры и искусства того времени", — говорится в сообщении.
Художник Бехзод Ходжиметов, работающий над проектом, рассказал, что длина стены, где разместят миниатюры, составляет 57 метров, а высота, с учетом лепного декора, – 5 метров. Учитывая двухстраничные работы, общее количество миниатюр составит 21.
"Мы создали эскиз стены миниатюр, в котором собраны работы, выполненные в стиле гератской, бухарской, самаркандской и индийской школ миниатюры. Мы выбрали картины, отражающие жизнь наших ученых и исторические события. Мы отказались от сцен охоты и сражений, так как концепция деворий суратлар в первую очередь включает в себя темы цивилизаций, личностей и открытий", — пояснил художник.
По его словам, работать над "Стеной времени" будут порядка 100 художников, с учетом мнений многих специалистов в области миниатюры.