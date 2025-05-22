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В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр
В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр
Sputnik Узбекистан
Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня
2025-05-22T22:02+0500
2025-05-22T22:02+0500
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мнение эксперта
польза сна
здоровье
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Короткий дневной сон может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного психиатра Москвы Георгия Костюка.По его словам, к методам быстрой перезагрузки, позволяющим восстановить силы и улучшить настроение даже при дефиците свободного времени, также относятся релаксационные и дыхательные упражнения, физическая активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванна.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/kto-chasche-vsego-stanovitsya-jertvoy-moshennikov-49474836.html
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психиатр день сон польза
психиатр день сон польза

В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр

22:02 22.05.2025
© Unsplash / Bruce MarsСон
Сон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2025
© Unsplash / Bruce Mars
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Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня.
Короткий дневной сон может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного психиатра Москвы Георгия Костюка.
"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня", — пояснил специалист.
По его словам, к методам быстрой перезагрузки, позволяющим восстановить силы и улучшить настроение даже при дефиците свободного времени, также относятся релаксационные и дыхательные упражнения, физическая активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванна.
"Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки", — резюмировал врач.
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