https://uz.sputniknews.ru/20250522/v-chem-polza-korotkogo-dnevnogo-sna-49488315.html

В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр

В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр

Sputnik Узбекистан

Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня

2025-05-22T22:02+0500

2025-05-22T22:02+0500

2025-05-22T22:02+0500

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мнение эксперта

польза сна

здоровье

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Короткий дневной сон может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного психиатра Москвы Георгия Костюка.По его словам, к методам быстрой перезагрузки, позволяющим восстановить силы и улучшить настроение даже при дефиците свободного времени, также относятся релаксационные и дыхательные упражнения, физическая активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванна.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/kto-chasche-vsego-stanovitsya-jertvoy-moshennikov-49474836.html

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