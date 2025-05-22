В чем польза короткого дневного сна — объясняет психиатр
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Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня.
Короткий дневной сон может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного психиатра Москвы Георгия Костюка.
"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня", — пояснил специалист.
По его словам, к методам быстрой перезагрузки, позволяющим восстановить силы и улучшить настроение даже при дефиците свободного времени, также относятся релаксационные и дыхательные упражнения, физическая активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванна.
"Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки", — резюмировал врач.