https://uz.sputniknews.ru/20250522/v-ruz-sozdadut-tsentralnoaziatskiy-issledovatelskiy-tsentr-ekologii-i-okrujayuschey-sredy-49492790.html

В РУз создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды

В РУз создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды

Sputnik Узбекистан

Минэкологии республики и Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук подписали Меморандум о взаимопонимании

2025-05-22T13:20+0500

2025-05-22T13:20+0500

2025-05-22T13:20+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

экология

научные исследования

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49486484_99:208:1182:817_1920x0_80_0_0_00ef0d87208b5b554171f0debdc2552e.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды, сообщает Минэкологии республики.Это определено в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между узбекистанским ведомством и Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук (CAS XIEG).В ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с вице-президентом Академии наук КНР, профессором Хэ Хунпином обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия в области экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития.Стороны подчеркнули значимость устойчивого партнерства и расширения совместных научных и практических инициатив.В их числе проекты по созданию садов галофитных растений в Арнасайском, Карманинском, Мубарекском, Каракульском и Нукусском районах, передача Агентству лесного хозяйства Узбекистана 1,4 тонны семян, внедрение цифровых систем мониторинга загрязнений и участие китайских специалистов в реализации общенационального проекта "Яшил макон".Центр станет платформой для совместных научных исследований, подготовки специалистов, обмена технологиями и практиками, а также продвижения "зеленого" и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.Документ предусматривает реализацию широкого спектра направлений сотрудничества: проведение научных конференций и семинаров, совместные разработки и публикации, оснащение лабораторий современным оборудованием, реализацию прикладных проектов и развитие кадрового потенциала.Подписание меморандума стало важным шагом в углублении экологического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем, направленного на эффективное противодействие глобальным климатическим вызовам и укрепление регионального сотрудничества, добавили в Минэкологии.

https://uz.sputniknews.ru/20250522/problemy-priaralya-molodej-privlecheniye-49488747.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан экология меморандум китай