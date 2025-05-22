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В РУз создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды
В РУз создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды
Sputnik Узбекистан
Минэкологии республики и Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук подписали Меморандум о взаимопонимании
2025-05-22T13:20+0500
2025-05-22T13:20+0500
2025-05-22T13:20+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
экология
научные исследования
меморандум
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды, сообщает Минэкологии республики.Это определено в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между узбекистанским ведомством и Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук (CAS XIEG).В ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с вице-президентом Академии наук КНР, профессором Хэ Хунпином обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия в области экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития.Стороны подчеркнули значимость устойчивого партнерства и расширения совместных научных и практических инициатив.В их числе проекты по созданию садов галофитных растений в Арнасайском, Карманинском, Мубарекском, Каракульском и Нукусском районах, передача Агентству лесного хозяйства Узбекистана 1,4 тонны семян, внедрение цифровых систем мониторинга загрязнений и участие китайских специалистов в реализации общенационального проекта "Яшил макон".Центр станет платформой для совместных научных исследований, подготовки специалистов, обмена технологиями и практиками, а также продвижения "зеленого" и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.Документ предусматривает реализацию широкого спектра направлений сотрудничества: проведение научных конференций и семинаров, совместные разработки и публикации, оснащение лабораторий современным оборудованием, реализацию прикладных проектов и развитие кадрового потенциала.Подписание меморандума стало важным шагом в углублении экологического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем, направленного на эффективное противодействие глобальным климатическим вызовам и укрепление регионального сотрудничества, добавили в Минэкологии.
https://uz.sputniknews.ru/20250522/problemy-priaralya-molodej-privlecheniye-49488747.html
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узбекистан экология меморандум китай
узбекистан экология меморандум китай
В РУз создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды
Минэкологии республики и Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук подписали Меморандум о взаимопонимании.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
В Узбекистане создадут Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды, сообщает
Минэкологии республики.
Это определено в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между узбекистанским ведомством и Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук (CAS XIEG).
В ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с вице-президентом Академии наук КНР, профессором Хэ Хунпином обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия в области экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Стороны подчеркнули значимость устойчивого партнерства и расширения совместных научных и практических инициатив.
В их числе проекты по созданию садов галофитных растений в Арнасайском, Карманинском, Мубарекском, Каракульском и Нукусском районах, передача Агентству лесного хозяйства Узбекистана 1,4 тонны семян, внедрение цифровых систем мониторинга загрязнений и участие китайских специалистов в реализации общенационального проекта "Яшил макон".
"Завершением переговоров стало подписание Меморандума о взаимопонимании. Согласно меморандуму, стороны договорились о создании Центральноазиатского исследовательского центра экологии и окружающей среды (Tashkent Headquarter) на базе Центрально-Азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата "Green University", — говорится в сообщении.
Центр станет платформой для совместных научных исследований, подготовки специалистов, обмена технологиями и практиками, а также продвижения "зеленого" и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.
Документ предусматривает реализацию широкого спектра направлений сотрудничества: проведение научных конференций и семинаров, совместные разработки и публикации, оснащение лабораторий современным оборудованием, реализацию прикладных проектов и развитие кадрового потенциала.
Подписание меморандума стало важным шагом в углублении экологического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем, направленного на эффективное противодействие глобальным климатическим вызовам и укрепление регионального сотрудничества, добавили в Минэкологии.