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В МИД РФ рассказали о подготовке к новым переговорам с Украиной
В МИД РФ рассказали о подготовке к новым переговорам с Украиной
Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров объяснил, почему Ватикан не лучшее место для переговоров России и Украины, почему не стоит поддаваться иллюзиям в отношениях с США и почему важна легитимность украинской власти.
2025-05-23T16:55+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Глава российского МИДа рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.Основные высказывания Лаврова:О мирном урегулированииО втором раунде переговоровО позиции СШАО легитимности ЗеленскогоО правах человека на Украине
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мид россия украина переговоры лавров министр иностранных дел
мид россия украина переговоры лавров министр иностранных дел
В МИД РФ рассказали о подготовке к новым переговорам с Украиной
16:55 23.05.2025 (обновлено: 17:03 23.05.2025)
Сергей Лавров объяснил, почему Ватикан не лучшее место для переговоров России и Украины, почему не стоит поддаваться иллюзиям в отношениях с США и почему важна легитимность украинской власти.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Глава российского МИДа рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.
Основные высказывания Лаврова:
Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной и не отлынивала от контактов.
Работа над меморандумом по украинскому урегулированию с российской стороны уже в продвинутой стадии.
При составлении меморандума Россия исходит из принципиальных вещей и первопричин конфликта.
Сейчас самое важное — готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России.
Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН.
"С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое", — отметил Лавров.
О втором раунде переговоров
Будет второй раунд переговоров, Киев это подтвердил, и это уже позитивное развитие.
Сроки и места второй встречи пока не определялись.
Сценарий проведения ее в Ватикане нереалистичен.
"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. <…> Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", — сказал глава МИД РФ.
Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа — это "не его война".
Нынешняя администрация США при выстраивании диалога с Россией исходит из национальных интересов.
США, в отличие от европейцев, открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса Украины.
Важно не предаваться иллюзиям, понимать, что были случаи, когда американцы меняли свои позиции.
"Это жизнь, от этого не уйдешь, но учитывать это, безусловно, надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги", — подчеркнул министр.
О легитимности Зеленского
Москва не отказывается от контактов с главой киевского режима и его администрацией.
Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов об урегулировании.
Проведение выборов было бы оптимальным решением вопроса о том, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны.
"Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", — подчеркнул Лавров.
О правах человека на Украине
Россия не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью нынешнего режима, это будет большим преступлением.
Европейские страны ни разу не произнесли слова "права человека" по отношению к происходящему на Украине.
"Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека", — отметил министр.