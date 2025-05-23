https://uz.sputniknews.ru/20250523/mid-rossii-podgotovka-novye-peregovory-ukraina-49515651.html

В МИД РФ рассказали о подготовке к новым переговорам с Украиной

В МИД РФ рассказали о подготовке к новым переговорам с Украиной

Sputnik Узбекистан

Сергей Лавров объяснил, почему Ватикан не лучшее место для переговоров России и Украины, почему не стоит поддаваться иллюзиям в отношениях с США и почему важна легитимность украинской власти.

2025-05-23T16:55+0500

2025-05-23T16:55+0500

2025-05-23T17:03+0500

сергей лавров

мид рф

украина

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Глава российского МИДа рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.Основные высказывания Лаврова:О мирном урегулированииО втором раунде переговоровО позиции СШАО легитимности ЗеленскогоО правах человека на Украине

https://uz.sputniknews.ru/20250517/v-rf-nazvali-uslovie-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-49406753.html

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