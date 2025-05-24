https://uz.sputniknews.ru/20250524/derevne-imom-ota-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-49525576.html

Деревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня"

Деревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня"

Sputnik Узбекистан

Комитет по туризму: в деревне Имом ота, обладающей богатым туристическим потенциалом, систематически ведется работа по налаживанию высококачественных туристических услуг для местных и иностранных туристов.

2025-05-24T17:24+0500

2025-05-24T17:24+0500

2025-05-24T18:00+0500

туризм

узбекистан

андижанская область

комитет по туризму

туристы

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Деревне Имом ота Ходжаабадского района Андижанской области был вручен сертификат, подтверждающий статус "Туристической деревни". Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.В торжественной церемонии, прошедшей в этой деревне, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областной и районной администраций, широкая общественность и представители СМИ. В ходе мероприятия состоялась "Ярмарка внутреннего туризма", где были представлены выставка национальных ремесленных изделий местных мастеров, презентации новых проектов сотрудничества в сфере внутреннего туризма, а также организованы бизнес-встречи между предпринимателями и государственными органами.Кроме того, в рамках ярмарки состоялся Открытый диалог с участием туроператоров, турагентов, руководителей гостиниц, гостевых домов и других представителей туристической сферы, работающих в области внутреннего туризма.На встрече обсуждались пути повышения туристического потенциала области, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма и экономики.

https://uz.sputniknews.ru/20250502/v-etom-godu-uzbekistan-xotyat-privlech-2-mln-inostrannyx-10-mln-vnutrennix-turistov-49167918.html

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