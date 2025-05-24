Деревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня"
17:24 24.05.2025 (обновлено: 18:00 24.05.2025)
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня".
© Комитет по туризму
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Комитет по туризму: в деревне Имом ота, обладающей богатым туристическим потенциалом, систематически ведется работа по налаживанию высококачественных туристических услуг для местных и иностранных туристов.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Деревне Имом ота Ходжаабадского района Андижанской области был вручен сертификат, подтверждающий статус "Туристической деревни". Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.
В торжественной церемонии, прошедшей в этой деревне, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областной и районной администраций, широкая общественность и представители СМИ.
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Комитет по туризму
"В деревне Имом ота, обладающей богатым туристическим потенциалом, систематически ведется работа по налаживанию высококачественных туристических услуг для местных и иностранных туристов", – отметили в Комитете.
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Деревне Имом ота в Андижанской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Комитет по туризму
В ходе мероприятия состоялась "Ярмарка внутреннего туризма", где были представлены выставка национальных ремесленных изделий местных мастеров, презентации новых проектов сотрудничества в сфере внутреннего туризма, а также организованы бизнес-встречи между предпринимателями и государственными органами.
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
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© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
2/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
3/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
© Комитет по туризмуДеревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
4/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
1/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
2/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
3/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
4/4
© Комитет по туризму
Деревне Имом ота присвоен статус "Туристическая деревня"
Кроме того, в рамках ярмарки состоялся Открытый диалог с участием туроператоров, турагентов, руководителей гостиниц, гостевых домов и других представителей туристической сферы, работающих в области внутреннего туризма.
На встрече обсуждались пути повышения туристического потенциала области, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма и экономики.