https://uz.sputniknews.ru/20250524/prezident-uzbekistana-pozdravil-vypusknikov-shkol-sokonchaniem-ucheby-49520573.html
"Народ ждет от вас благих дел и ярких успехов" – президент поздравил выпускников школ
"Народ ждет от вас благих дел и ярких успехов" – президент поздравил выпускников школ
Sputnik Узбекистан
Сегодня в более чем 10 тысячах школ Узбекистана проходит "последний звонок", свыше 450 тысяч выпускников прощаются со школой, учителями и наставниками.
2025-05-24T10:01+0500
2025-05-24T10:01+0500
2025-05-24T11:07+0500
шавкат мирзиёев
поздравление
выпускник
школы
узбекистан
последний звонок
образование
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ страны с окончанием учебы и вступлением в самостоятельную жизнь. Текст поздравления опубликован на сайте главы Узбекистана.Сегодня в более чем 10 тысячах школ Узбекистана проходит "последний звонок", свыше 450 тысяч выпускников прощаются со школой, учителями и наставниками. Более 11 500 выпускников, завершают школу с золотыми медалями, 2 000 – с серебряными.Президент отметил, что в стране формируются необходимые условия для активного участия подрастающего поколения в построении Нового Узбекистана. Для того чтобы молодежь овладевали современными знаниями и профессиями наряду с родным языком и иностранными языками, IT и инновационными технологиями, в стране открыты более 200 вузов, 598 техникумов, многочисленные моноцентры и технопарки, библиотеки, учреждения культуры, искусства и спорта.Запускаются новые системы и программы, электронные платформы для повышения качества и результативности учебно-воспитательной работы на всех этапах образования, расширяются возможности выбора для выпускников.Президент выразил уверенность в том, что выпускники в полной мере воспользуются огромными возможностями в образовании созданными в стране, станут настоящими профессионалами, "смело и решительно защищающими независимость и интересы Родины во всех сферах, умными и благородными людьми, преданными своей стране и народу".В своем послании глава государства напомнил о том, чтобы занять достойное место в жизни, завоевать уважение в обществе, человек должен быть привержен общечеловеческим ценностям, всегда стремиться идти вперед, не останавливаться в поиске и овладении новыми знаниями и навыками.Президент призвал выпускников быть достойными такого высокого доверия, всегда стремиться, искать и создавать новое.
https://uz.sputniknews.ru/20250518/kogda-prozvenit-posledniy-zvonok-v-shkolax-uzbekistana-49417711.html
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школа выпускник образование школы последний звонок узбекистан
школа выпускник образование школы последний звонок узбекистан
"Народ ждет от вас благих дел и ярких успехов" – президент поздравил выпускников школ
10:01 24.05.2025 (обновлено: 11:07 24.05.2025)
Сегодня в более чем 10 тысячах школ Узбекистана проходит "последний звонок". Свыше 450 тысяч выпускников прощаются со школой, учителями и наставниками.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ страны с окончанием учебы и вступлением в самостоятельную жизнь. Текст поздравления опубликован на сайте главы Узбекистана.
Сегодня в более чем 10 тысячах школ Узбекистана проходит "последний звонок", свыше 450 тысяч выпускников прощаются со школой, учителями и наставниками. Более 11 500 выпускников, завершают школу с золотыми медалями, 2 000 – с серебряными.
"Искренне поздравляю вас с сегодняшним радостным, незабываемым событием – успешным окончанием школы, получением аттестатов и вступлением в самостоятельную жизнь.<...> От всего сердца желаем юношам и девушкам, с большими мечтами и надеждами строящим планы на будущее, сил, энергии и успехов в их реализации", – сказал президент.
Президент отметил, что в стране формируются необходимые условия для активного участия подрастающего поколения в построении Нового Узбекистана. Для того чтобы молодежь овладевали современными знаниями и профессиями наряду с родным языком и иностранными языками, IT и инновационными технологиями, в стране открыты более 200 вузов, 598 техникумов, многочисленные моноцентры и технопарки, библиотеки, учреждения культуры, искусства и спорта.
Запускаются новые системы и программы, электронные платформы для повышения качества и результативности учебно-воспитательной работы на всех этапах образования, расширяются возможности выбора для выпускников.
Президент выразил уверенность в том, что выпускники в полной мере воспользуются огромными возможностями в образовании созданными в стране, станут настоящими профессионалами, "смело и решительно защищающими независимость и интересы Родины во всех сферах, умными и благородными людьми, преданными своей стране и народу".
В своем послании глава государства напомнил о том, чтобы занять достойное место в жизни, завоевать уважение в обществе, человек должен быть привержен общечеловеческим ценностям, всегда стремиться идти вперед, не останавливаться в поиске и овладении новыми знаниями и навыками.
"Уверен, что ваши новые идеи, инициативы и достижения в разных сферах сделают Новый Узбекистан еще более сильным, станут неоценимым вкладом в формирование его прочных материальных и духовных основ. Ваши родная школа, дорогие учителя и родители, весь наш народ ждут от вас, целеустремленной молодежи, уверенной в своих силах, благих дел и ярких успехов.", – сказал президент.
Президент призвал выпускников быть достойными такого высокого доверия, всегда стремиться, искать и создавать новое.
"Поздравляю вас с первым шагом во взрослую жизнь, дорогие мои сыновья и дочери!", – заключил глава государства.