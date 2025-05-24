https://uz.sputniknews.ru/20250524/rossiya-ukraina-proveli-novyy-etap-obmena-plennymi-49527150.html
Между Россией и Украиной состоялся второй этап обмена пленными
Между Россией и Украиной состоялся второй этап обмена пленными
Sputnik Узбекистан
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих.
2025-05-24T18:12+0500
2025-05-24T18:12+0500
2025-05-24T19:04+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Между Россией и Украиной состоялся новый этап обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщает Минобороны России.По информации ведомства, взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.Пока возвращенные военные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.В министерстве добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжаться.В рамках первого этапа обмена, состоявшегося днем ранее, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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обмен пленные россия украина минобороны рф
обмен пленные россия украина минобороны рф
Между Россией и Украиной состоялся второй этап обмена пленными
18:12 24.05.2025 (обновлено: 19:04 24.05.2025)
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Между Россией и Украиной состоялся новый этап обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщает Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.
По информации ведомства, взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.
Пока возвращенные военные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
В министерстве добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжаться.
В рамках первого этапа обмена, состоявшегося днем ранее, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.