https://uz.sputniknews.ru/20250524/vs-rossii-osvobodili-loknyu-v-sumskoy-oblasti-otradnoe-stupochki-dnr-49524095.html

ВС России освободили Локню в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в ДНР

ВС России освободили Локню в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в ДНР

Sputnik Узбекистан

На данных участках боевого столкновения ВСУ потеряли сотни военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы.

2025-05-24T15:25+0500

2025-05-24T15:25+0500

2025-05-24T15:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

минобороны рф

спецоперация

россия

украина

сво

всу

днр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48821038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f152d9bd48744a4ad3f6d81b36fd11e1.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.Войска "Южной" российской группировки освободили населенный пункт Ступочки в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Кроме того, в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво всу россия украина спецоперация минобороны рф днр