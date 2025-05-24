https://uz.sputniknews.ru/20250524/vs-rossii-osvobodili-loknyu-v-sumskoy-oblasti-otradnoe-stupochki-dnr-49524095.html
ВС России освободили Локню в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в ДНР
ВС России освободили Локню в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в ДНР
Sputnik Узбекистан
На данных участках боевого столкновения ВСУ потеряли сотни военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы.
2025-05-24T15:25+0500
2025-05-24T15:25+0500
2025-05-24T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.Войска "Южной" российской группировки освободили населенный пункт Ступочки в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Кроме того, в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
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сво всу россия украина спецоперация минобороны рф днр
сво всу россия украина спецоперация минобороны рф днр
ВС России освободили Локню в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в ДНР
На данных участках боевого столкновения ВСУ потеряли сотни военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", – говорится в сводке военного ведомства.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области.
Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Войска "Южной" российской группировки освободили населенный пункт Ступочки в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки Донецкой Народной Республики", – сообщает ведомство.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР.
Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Кроме того, в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении министерства.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.