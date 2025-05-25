Диетолог: каким должен быть идеальный рацион для пикника
© Sputnik / Алексей Даничев/
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Свежий воздух способствует пищеварению, но важно помнить, что рацион должен быть сбалансированным.
Что собрать на стол для отдыха на природе, чтобы не навредить здоровью, радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист объяснила, как не испортить себе желудок.
"В первую очередь исключаем майонезные салаты. Если готовим шашлык из мяса, то лучше сочетать с овощами, а не с картофелем. Там много крахмала, это плохо влияет на пищеварение. Конечно, я советую лучше приготовить шашлык из птицы или рыбы. Нежирную рыбу, например, минтай или хека, нужно выбирать тем, у кого есть проблемы с поджелудочной, остальным можно взять лосось. Рыба сочетается со всеми овощами, она усваивается легко и быстро", – отметила она.
Из напитков врач рекомендовала отдать предпочтение морсу на основе клюквы или брусники. Желательно, чтобы они не были сладкими и очень концентрированными, потому что это может вызвать брожение.
"Также можно выпить некрепкий чай, потому что в крепком чае есть тонины, которые задерживают всасывание полезных веществ. Что касается десертов, то в идеале их бы полностью исключить, но если очень хочется, то заменяем сладкое фруктами. Например, киви, ананас, цитрусовые или же взять дольку шоколада и рассасывать ее”, — сказала диетолог.
В заключение она предупредила, что десерт стоит есть не сразу после основного блюда, а спустя через час-полтора.