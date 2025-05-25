https://uz.sputniknews.ru/20250525/kakim-doljen-byt-idealnyy-ratsion-dlya-piknika-49532185.html

Диетолог: каким должен быть идеальный рацион для пикника

Диетолог: каким должен быть идеальный рацион для пикника

Sputnik Узбекистан

Свежий воздух способствует пищеварению, но важно помнить, что рацион должен быть сбалансированным

2025-05-25T22:05+0500

2025-05-25T22:05+0500

2025-05-25T22:05+0500

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Что собрать на стол для отдыха на природе, чтобы не навредить здоровью, радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Специалист объяснила, как не испортить себе желудок.Из напитков врач рекомендовала отдать предпочтение морсу на основе клюквы или брусники. Желательно, чтобы они не были сладкими и очень концентрированными, потому что это может вызвать брожение.В заключение она предупредила, что десерт стоит есть не сразу после основного блюда, а спустя через час-полтора.

https://uz.sputniknews.ru/20250522/v-chem-polza-korotkogo-dnevnogo-sna-49488315.html

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