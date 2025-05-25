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https://uz.sputniknews.ru/20250525/uzbekistan-kitay-zapusk-gruzovoy-poyezd-49535950.html
Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу
Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу
Sputnik Узбекистан
Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью
2025-05-25T13:20+0500
2025-05-25T13:20+0500
узбекистан
китай
железная дорога
грузоперевозки
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу, сообщает Минтранс РУз.Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент – Фучжоу”.Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы "Один пояс - один путь" на качественно новый уровень.Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/samarkand-uzbeksko-kitayskiy-mejregionalnyy-forum-49476442.html
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узбекистан китай запуск грузовой поезд
узбекистан китай запуск грузовой поезд

Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу

13:20 25.05.2025
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНалажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
Налажено движение блок-поезда по маршруту Ташкент - Фучжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2025
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу, сообщает Минтранс РУз.
Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.
Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.
Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.
В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.
Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.
Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент – Фучжоу”.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНалажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
Налажено движение блок-поезда по маршруту Ташкент - Фучжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2025
Налажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы "Один пояс - один путь" на качественно новый уровень.
Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
“Церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу" является ярким примером наших совместных усилий по укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Поезд, состоящий из 50 контейнеров с продукцией узбекских производителей, символизирует растущий экспортный потенциал Узбекистана”, — сказал Маманбий Омаров.
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В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум
21 мая, 14:30
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