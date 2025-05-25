https://uz.sputniknews.ru/20250525/uzbekistan-kitay-zapusk-gruzovoy-poyezd-49535950.html

Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу

Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу

Sputnik Узбекистан

Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью

2025-05-25T13:20+0500

2025-05-25T13:20+0500

2025-05-25T13:20+0500

узбекистан

китай

железная дорога

грузоперевозки

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу, сообщает Минтранс РУз.Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент – Фучжоу”.Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы "Один пояс - один путь" на качественно новый уровень.Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/samarkand-uzbeksko-kitayskiy-mejregionalnyy-forum-49476442.html

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