Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНалажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент – Фучжоу, сообщает Минтранс РУз.
Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.
Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.
Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.
В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.
Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.
Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент – Фучжоу”.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНалажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
Налажено движение блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу"
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы "Один пояс - один путь" на качественно новый уровень.
Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
“Церемония отправки первого блок-поезда по маршруту "Ташкент - Фучжоу" является ярким примером наших совместных усилий по укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Поезд, состоящий из 50 контейнеров с продукцией узбекских производителей, символизирует растущий экспортный потенциал Узбекистана”, — сказал Маманбий Омаров.