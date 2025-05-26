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ЕЭК: темпы экономического роста стран ЕАЭС выше среднемировых
ЕЭК: темпы экономического роста стран ЕАЭС выше среднемировых
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Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики
2025-05-26T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Темпы экономического роста стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых, заявил директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики.По оценке Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП Союза в 2024-м вырос на 4,4%, что выше уровня предыдущего года — 3,8% и среднемировых показателей — 3,3%.По его мнению, тарифные войны напрямую не затронут страны ЕАЭС, но, так или иначе, косвенно это приведет к небольшому увеличению инфляции дополнительно и к замедлению темпов роста."Трудно сказать, насколько экономика может замедлиться, но Минэкономразвития Российской Федерации оценивало темпы роста ВВП РФ в первом квартале в 1,7%. Однако, буквально на днях вышли статистические данные, которые показали, что рост составил всего лишь 1,4%. Я думаю, что в первом полугодии будет конечно замедление темпов роста экономики. Однако, в принципе мы остаемся оптимистами и ожидаем нормализации экономического роста во втором полугодии 2025 года", — сказал он.В целом, прогнозы по росту экономики ЕАЭС составляют около 2%.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, рост экономики
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, рост экономики
ЕЭК: темпы экономического роста стран ЕАЭС выше среднемировых
15:45 26.05.2025 (обновлено: 16:05 26.05.2025)
Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Темпы экономического роста стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых, заявил директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев. Об этом сообщает
пресс-служба Комиссии.
Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики.
По оценке Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП Союза в 2024-м вырос на 4,4%, что выше уровня предыдущего года — 3,8% и среднемировых показателей — 3,3%.
"Точно так же, как выросла взаимная торговля — на 8,1%. Это были прекрасные результаты, но в этом году ожидается замедление. Ставки по кредитам растут, кредиты становятся менее доступными. Конечно, темпы роста падают", — пояснил Ведев.
По его мнению, тарифные войны напрямую не затронут страны ЕАЭС, но, так или иначе, косвенно это приведет к небольшому увеличению инфляции дополнительно и к замедлению темпов роста.
"Трудно сказать, насколько экономика может замедлиться, но Минэкономразвития Российской Федерации оценивало темпы роста ВВП РФ в первом квартале в 1,7%. Однако, буквально на днях вышли статистические данные, которые показали, что рост составил всего лишь 1,4%. Я думаю, что в первом полугодии будет конечно замедление темпов роста экономики. Однако, в принципе мы остаемся оптимистами и ожидаем нормализации экономического роста во втором полугодии 2025 года", — сказал он.
В целом, прогнозы по росту экономики ЕАЭС составляют около 2%.