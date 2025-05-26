https://uz.sputniknews.ru/20250526/eaeu-tempy-rost-ekonomika-49545163.html

ЕЭК: темпы экономического роста стран ЕАЭС выше среднемировых

ЕЭК: темпы экономического роста стран ЕАЭС выше среднемировых

Sputnik Узбекистан

Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики

2025-05-26T15:45+0500

2025-05-26T15:45+0500

2025-05-26T16:05+0500

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экономика

рост экономики

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Темпы экономического роста стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых, заявил директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Достижению целей по экономическому росту способствовали реализованные государствами меры экономической политики.По оценке Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП Союза в 2024-м вырос на 4,4%, что выше уровня предыдущего года — 3,8% и среднемировых показателей — 3,3%.По его мнению, тарифные войны напрямую не затронут страны ЕАЭС, но, так или иначе, косвенно это приведет к небольшому увеличению инфляции дополнительно и к замедлению темпов роста."Трудно сказать, насколько экономика может замедлиться, но Минэкономразвития Российской Федерации оценивало темпы роста ВВП РФ в первом квартале в 1,7%. Однако, буквально на днях вышли статистические данные, которые показали, что рост составил всего лишь 1,4%. Я думаю, что в первом полугодии будет конечно замедление темпов роста экономики. Однако, в принципе мы остаемся оптимистами и ожидаем нормализации экономического роста во втором полугодии 2025 года", — сказал он.В целом, прогнозы по росту экономики ЕАЭС составляют около 2%.

https://uz.sputniknews.ru/20250525/eaeu-trudovaya-migratsiya-49531755.html

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика, рост экономики