https://uz.sputniknews.ru/20250526/kak-otlichit-sindrom-xronicheskoy-ustalosti-ot-pereutomleniya-49541693.html

Врач: как отличить синдром хронической усталости от переутомления

Врач: как отличить синдром хронической усталости от переутомления

Sputnik Узбекистан

В современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания

2025-05-26T22:03+0500

2025-05-26T22:03+0500

2025-05-26T22:03+0500

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отдых

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Синдром хронической усталости, в отличие от переутомления, не проходит после отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Веру Ларину.По ее словам, в современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. При этом, важно отличать обычное переутомление от синдрома хронической усталости.Она добавила, что переутомление возникает как закономерный ответ организма на стресс, недосыпание, перегрузку на работе или учебе. Поскольку причина очевидна, ее можно устранить.Врач объяснила, что при переутомлении силы восстанавливаются после сна, отдыха или смены обстановки, а при синдроме хронической усталости это, как правило, не приносит облегчения. В случае синдрома хронической усталости незначительная физическая или даже умственная нагрузка может вызвать общее ухудшение самочувствия, так называемое постнагрузочное недомогание.По ее словам, синдром хронической усталости сопровождается многообразием клинических проявлений:Врач уточнила, что переутомление длится в течение нескольких дней и устраняется с помощью отдыха, сбалансированного режима, полноценного сна и снижения стрессов."Эксперты предлагают рассматривать синдром хронической усталости в случае, если перечисленные симптомы, которые не могут быть объяснены другими клиническими состояниями, сохраняются в течение как минимум шести недель и негативно влияют на качество жизни, приводя к снижению работоспособности и ограничению социального функционирования... Так как единой концепции развития синдрома хронической усталости не существует, требуется комплексный, нередко междисциплинарный индивидуализированный подход на протяжении длительного периода времени", — сообщила Ларина.Она добавила, что синдром хронической усталости устраняют с помощью соблюдения режима дня, труда и отдыха, отказа от вредных привычек, коррекции образа жизни и среды проживания. Также для этого нужно здоровое питание, занятия с клиническим психологом и социальная адаптация при необходимости. Для лечения синдрома, отметила специалист, необходимо симптоматическое медикаментозное лечение по показаниям врача, самоконтроль симптомов и соблюдение назначенной терапии.При обычном же переутомлении достаточно эффективными являются основные правила здорового образа жизни, резюмировала Ларина.

https://uz.sputniknews.ru/20250525/kakim-doljen-byt-idealnyy-ratsion-dlya-piknika-49532185.html

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