Врач: как отличить синдром хронической усталости от переутомления
© Depositphotos / StockassoУсталый мужчина с болью в спине
© Depositphotos / Stockasso
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В современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания.
Синдром хронической усталости, в отличие от переутомления, не проходит после отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Веру Ларину.
По ее словам, в современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. При этом, важно отличать обычное переутомление от синдрома хронической усталости.
"Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ/СХУ) — это длительное заболевание, при котором человек испытывает изнуряющую усталость, не связанную с физической или психоэмоциональной нагрузкой и не исчезающую после отдыха. Симптомы, как правило, сохраняются достаточно длительно и существенно ограничивают повседневную активность", — пояснила Ларина.
Она добавила, что переутомление возникает как закономерный ответ организма на стресс, недосыпание, перегрузку на работе или учебе. Поскольку причина очевидна, ее можно устранить.
"Точная причина или причины синдрома хронической усталости не установлены. Мнение исследователей о возможной этиологии этого синдрома крайне противоречиво. Обсуждается комплексность воздействия и взаимодействия множественных факторов, включая вклад разных видов инфекционных возбудителей, кишечной микробиоты, низкоинтенсивного хронического воспаления, особенности генетической предрасположенности, иммунологические изменения, нейроэндокринную дисфункцию, физические и психоэмоциональные воздействия. Не исключается и физиологический характер происхождения", — рассказала Ларина.
Врач объяснила, что при переутомлении силы восстанавливаются после сна, отдыха или смены обстановки, а при синдроме хронической усталости это, как правило, не приносит облегчения. В случае синдрома хронической усталости незначительная физическая или даже умственная нагрузка может вызвать общее ухудшение самочувствия, так называемое постнагрузочное недомогание.
"Переутомление может сопровождаться раздражительностью, головной болью или рассеянностью внимания, но эти симптомы кратковременны и достаточно быстро исчезают при отдыхе", — отметила Ларина.
По ее словам, синдром хронической усталости сопровождается многообразием клинических проявлений:
умственным утомлением;
нейрокогнитивными симптомами;
длительной болью в спине;
хронической болью в мышцах или суставах;
нарушением сна при постоянной сонливости;
повышенной чувствительностью к внешним раздражающим факторам;
головной болью;
ортостатической непереносимостью и дисфункцией вегетативной нервной системы: головокружением, сердцебиением, чувством тошноты при смене положения тела из горизонтального в вертикальное;
желудочно-кишечными расстройствами;
снижением иммунной функции.
Врач уточнила, что переутомление длится в течение нескольких дней и устраняется с помощью отдыха, сбалансированного режима, полноценного сна и снижения стрессов.
"Эксперты предлагают рассматривать синдром хронической усталости в случае, если перечисленные симптомы, которые не могут быть объяснены другими клиническими состояниями, сохраняются в течение как минимум шести недель и негативно влияют на качество жизни, приводя к снижению работоспособности и ограничению социального функционирования... Так как единой концепции развития синдрома хронической усталости не существует, требуется комплексный, нередко междисциплинарный индивидуализированный подход на протяжении длительного периода времени", — сообщила Ларина.
Она добавила, что синдром хронической усталости устраняют с помощью соблюдения режима дня, труда и отдыха, отказа от вредных привычек, коррекции образа жизни и среды проживания. Также для этого нужно здоровое питание, занятия с клиническим психологом и социальная адаптация при необходимости. Для лечения синдрома, отметила специалист, необходимо симптоматическое медикаментозное лечение по показаниям врача, самоконтроль симптомов и соблюдение назначенной терапии.
"Неправильная оценка состояния в случае синдрома хронической усталости может привести к прогрессированию нарушения функций органов и ухудшению показателей состояния здоровья. Симптомы синдрома хронической усталости неспецифичны и характерны для многих других заболеваний. Поэтому своевременная диагностика и разработка корректной тактики ведения помогут избежать серьезных последствий для здоровья", — подчеркнула врач.
При обычном же переутомлении достаточно эффективными являются основные правила здорового образа жизни, резюмировала Ларина.