https://uz.sputniknews.ru/20250526/uzbekskie-i-kitayskie-biznesmeny-podpisali-bolee-20-soglasheniy-49540818.html

Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений

Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений

Sputnik Узбекистан

Документы охватывают приоритетные направления: производство стройматериалов, горнодобывающую промышленность, текстиль, автомобилестроение и другие отрасли

2025-05-26T12:10+0500

2025-05-26T12:10+0500

2025-05-26T12:10+0500

экономика

узбекистан

китай

сотрудничество

торговля

инвестиции

соглашение

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений в сферах инвестиций и торговли, сообщает пресс-служба МИПТ.Церемония подписания прошла в рамках визита делегации провинции Фуцзянь КНР в Узбекистан.Документы охватывают приоритетные направления: производство строительных материалов, горнодобывающую промышленность, текстиль, автомобилестроение и другие отрасли. Кроме того, Агентство по привлечению иностранных инвестиций и организаторы Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарки (CIFIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в привлечении инвесторов в Узбекистан и продвижении крупных инвестиционных проектов среди зарубежных компаний.Для справки: провинция Фуцзянь — один из наиболее экономически развитых регионов Китая. ВВП провинции в 2024 году составил около $800 млрд.

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