Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Документы охватывают приоритетные направления: производство стройматериалов, горнодобывающую промышленность, текстиль, автомобилестроение и другие отрасли.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений в сферах инвестиций и торговли, сообщает пресс-служба МИПТ.
Церемония подписания прошла в рамках визита делегации провинции Фуцзянь КНР в Узбекистан.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
В Ташкенте в рамках визита делегации провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики в Узбекистан состоялась церемония подписания ряда документов в сферах инвестиций и торговли.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
“Подписано более 20 соглашений, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества с крупными китайскими компаниями, такими как Xiamen ITG Group, Fujian Xinwancheng Investment, Fujian Sitong Stone Company, Fuzhou Fuqiang Precision”, — говорится в сообщении.
Документы охватывают приоритетные направления: производство строительных материалов, горнодобывающую промышленность, текстиль, автомобилестроение и другие отрасли.
Кроме того, Агентство по привлечению иностранных инвестиций и организаторы Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарки (CIFIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в привлечении инвесторов в Узбекистан и продвижении крупных инвестиционных проектов среди зарубежных компаний.
Для справки: провинция Фуцзянь — один из наиболее экономически развитых регионов Китая. ВВП провинции в 2024 году составил около $800 млрд.