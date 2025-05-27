https://uz.sputniknews.ru/20250527/eaes-novye-standarty-texreglament-zerno-49561122.html
ЕЭК: обновлены стандарты к техрегламенту на зерно
ЕЭК: обновлены стандарты к техрегламенту на зерно
Sputnik Узбекистан
В новую редакцию переченя, принятого коллегией ЕЭК, вошли 163 документа, болеее половины из которых новые или обновленные.
2025-05-27T15:26+0500
2025-05-27T15:26+0500
2025-05-27T16:10+0500
еаэс
зерно
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еэк
стандарт
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Актуализированный перечень стадартов на методы испытаний к техническому регламенту "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011) вступает в силу в Евразийском экономическом союзе 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии отметили, что в новой редакции перечень был принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него вошли 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных.Перечень стандартов вступит в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования.Это позволит испытательным лабораториям в странах ЕАЭС вовремя пройти аккредитацию с учетом новых стандартов и методик.
https://uz.sputniknews.ru/20250505/eaeu-plemennoye-jivotnovodstvo-49197684.html
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еаэс новый перечень стандартов техрегламент зерно еэк
еаэс новый перечень стандартов техрегламент зерно еэк
ЕЭК: обновлены стандарты к техрегламенту на зерно
15:26 27.05.2025 (обновлено: 16:10 27.05.2025)
В ЕАЭС вступает в силу обновленный перечень стандартов к техрегламенту на зерно. В новую редакцию вошли 163 документа, болеее половины из которых новые или обновленные.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Актуализированный перечень стадартов на методы испытаний к техническому регламенту "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011) вступает в силу в Евразийском экономическом союзе 28 мая. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В комиссии отметили, что в новой редакции перечень был принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него вошли 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных.
"В том числе 96 межгосударственных стандартов, из которых 28 разработаны на основе международных стандартов ISO (ИСО) и региональных стандартов EN и CEN, 7–государственных стандартов Республики Беларусь, 15 – национальных стандартов Республики Казахстан, 16 – национальных стандартов Российской Федерации", — пояснили в ЕЭК.
Перечень стандартов вступит в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования.
Это позволит испытательным лабораториям в странах ЕАЭС вовремя пройти аккредитацию с учетом новых стандартов и методик.