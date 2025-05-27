https://uz.sputniknews.ru/20250527/eaes-novye-standarty-texreglament-zerno-49561122.html

ЕЭК: обновлены стандарты к техрегламенту на зерно

ЕЭК: обновлены стандарты к техрегламенту на зерно

Sputnik Узбекистан

В новую редакцию переченя, принятого коллегией ЕЭК, вошли 163 документа, болеее половины из которых новые или обновленные.

2025-05-27T15:26+0500

2025-05-27T15:26+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Актуализированный перечень стадартов на методы испытаний к техническому регламенту "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011) вступает в силу в Евразийском экономическом союзе 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии отметили, что в новой редакции перечень был принят Коллегией ЕЭК 26 ноября 2024 года. В него вошли 163 документа, среди которых 89 новых или обновленных.Перечень стандартов вступит в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования.Это позволит испытательным лабораториям в странах ЕАЭС вовремя пройти аккредитацию с учетом новых стандартов и методик.

https://uz.sputniknews.ru/20250505/eaeu-plemennoye-jivotnovodstvo-49197684.html

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