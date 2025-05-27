В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов
11:37 27.05.2025 (обновлено: 11:57 27.05.2025)
© Хокимият Наманганской областиФестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов.
© Хокимият Наманганской области
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Из 26 иностранных государств в первый день на фестиваль цветов прибыло свыше 60 тысяч туристов, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.
Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и площади, а еще 65 миллионов посажены в парках города.
Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран.
"Каждая работа отражает культуру, традиции и особенности региона", — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, из различных регионов Узбекистана приехали 264 524 туриста, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.
"Из 26 иностранных государств прибыли 60 654 туриста. Из них из Кыргызстана 38 185, Казахстана — 10 054, России — 1 845, Таджикистана — 9 948 человек", — говорится в сообщении.
Международный фестиваль проходит с 25 мая по 29 июня.
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© Хокимият Наманганской области