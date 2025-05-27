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https://uz.sputniknews.ru/20250527/pervyy-den-festival-tsvetov-namangan-svyshe-60-tysyach-inostrannyx-turistov-49555900.html
В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов
В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов
Sputnik Узбекистан
Из 26 иностранных государств в первый день на фестиваль цветов прибыло свыше 60 тысяч туристов, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана.
2025-05-27T11:37+0500
2025-05-27T11:57+0500
наманганская область
фестиваль
цветы
туристы
фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и ​​площади, а еще 65 миллионов посажены в парках города.Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран. В рамках фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, из различных регионов Узбекистана приехали 264 524 туриста, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.Международный фестиваль проходит с 25 мая по 29 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-namangan-49480320.html
наманганская область
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наманган фестиваль цветов туристы цветы иностранцы
наманган фестиваль цветов туристы цветы иностранцы

В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов

11:37 27.05.2025 (обновлено: 11:57 27.05.2025)
© Хокимият Наманганской областиФестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов.
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
© Хокимият Наманганской области
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Из 26 иностранных государств в первый день на фестиваль цветов прибыло свыше 60 тысяч туристов, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.
Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и ​​площади, а еще 65 миллионов посажены в парках города.
Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран.

"Каждая работа отражает культуру, традиции и особенности региона", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, из различных регионов Узбекистана приехали 264 524 туриста, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.

"Из 26 иностранных государств прибыли 60 654 туриста. Из них из Кыргызстана 38 185, Казахстана — 10 054, России — 1 845, Таджикистана — 9 948 человек", — говорится в сообщении.

Международный фестиваль проходит с 25 мая по 29 июня.
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
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© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане уже посетили более 60 тыс. иностранных туристов. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Хокимият Наманганской области
1/14
© Хокимият Наманганской области
2/14
© Хокимият Наманганской области
3/14
© Хокимият Наманганской области
4/14
© Хокимият Наманганской области
5/14
© Хокимият Наманганской области
6/14
© Хокимият Наманганской области
7/14
© Хокимият Наманганской области
8/14
© Хокимият Наманганской области
9/14
© Хокимият Наманганской области
10/14
© Хокимият Наманганской области
11/14
© Хокимият Наманганской области
12/14
© Хокимият Наманганской области
13/14
© Хокимият Наманганской области
14/14
© Хокимият Наманганской области
Юбилейный фестиваль цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Международный фестиваль цветов в Намангане посетят более 8 миллионов туристов
21 мая, 18:10
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