https://uz.sputniknews.ru/20250527/pervyy-den-festival-tsvetov-namangan-svyshe-60-tysyach-inostrannyx-turistov-49555900.html

В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов

В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов

Sputnik Узбекистан

Из 26 иностранных государств в первый день на фестиваль цветов прибыло свыше 60 тысяч туристов, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана.

2025-05-27T11:37+0500

2025-05-27T11:37+0500

2025-05-27T11:57+0500

наманганская область

фестиваль

цветы

туристы

фото

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и ​​площади, а еще 65 миллионов посажены в парках города.Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран. В рамках фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, из различных регионов Узбекистана приехали 264 524 туриста, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.Международный фестиваль проходит с 25 мая по 29 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-namangan-49480320.html

наманганская область

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