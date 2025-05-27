https://uz.sputniknews.ru/20250527/uzbekistan-nameren-razvivat-sotrudnichestvo-so-vsemirnym-soyuzom-triatlona--49549944.html

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона

Sputnik Узбекистан

Речь идет в том числе о развитии взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.

2025-05-27T09:54+0500

2025-05-27T09:54+0500

2025-05-27T10:42+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

триатлон

спорт

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан намерен расширять сотрудничество со Всемирным союзом триатлона для популяризации этого вида спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в Узбекистане в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества с авторитетной спортивной организацией в области популяризации этого вида спорта и поддержки национальной школы триатлона в Узбекистане.Было отмечено, что триатлон активно развивается в республике. В настоящее время действует национальная федерация, регулярно проводятся международные соревнования, узбекские спортсмены укрепляют позиции в континентальном и мировом рейтингах.Особое внимание уделено дальнейшему развитию взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.

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