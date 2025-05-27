Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250527/uzbekistan-nameren-razvivat-sotrudnichestvo-so-vsemirnym-soyuzom-triatlona--49549944.html
Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона
Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона
Sputnik Узбекистан
Речь идет в том числе о развитии взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.
2025-05-27T09:54+0500
2025-05-27T10:42+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
триатлон
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49554665_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9aa439365bc06e836be70c44036a5ab9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан намерен расширять сотрудничество со Всемирным союзом триатлона для популяризации этого вида спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в Узбекистане в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества с авторитетной спортивной организацией в области популяризации этого вида спорта и поддержки национальной школы триатлона в Узбекистане.Было отмечено, что триатлон активно развивается в республике. В настоящее время действует национальная федерация, регулярно проводятся международные соревнования, узбекские спортсмены укрепляют позиции в континентальном и мировом рейтингах.Особое внимание уделено дальнейшему развитию взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49554665_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_d8409484bd86e716bc924e40f56ea38d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
триатлон узбекистан президент мирзиёев
триатлон узбекистан президент мирзиёев

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона

09:54 27.05.2025 (обновлено: 10:42 27.05.2025)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТриатлон
Триатлон - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Речь идет о развитии взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан намерен расширять сотрудничество со Всемирным союзом триатлона для популяризации этого вида спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в Узбекистане в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества с авторитетной спортивной организацией в области популяризации этого вида спорта и поддержки национальной школы триатлона в Узбекистане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что триатлон активно развивается в республике. В настоящее время действует национальная федерация, регулярно проводятся международные соревнования, узбекские спортсмены укрепляют позиции в континентальном и мировом рейтингах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделено дальнейшему развитию взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0