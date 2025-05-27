Узбекистан намерен развивать сотрудничество со Всемирным союзом триатлона
09:54 27.05.2025 (обновлено: 10:42 27.05.2025)
© Sputnik / Максим Богодвид/
Подписаться
Речь идет о развитии взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан намерен расширять сотрудничество со Всемирным союзом триатлона для популяризации этого вида спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в Узбекистане в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества с авторитетной спортивной организацией в области популяризации этого вида спорта и поддержки национальной школы триатлона в Узбекистане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
Президент Узбекистана приветствовал планы по расширению сотрудничества со Всемирным союзом триатлона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что триатлон активно развивается в республике. В настоящее время действует национальная федерация, регулярно проводятся международные соревнования, узбекские спортсмены укрепляют позиции в континентальном и мировом рейтингах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделено дальнейшему развитию взаимодействия и реализации программ экспертного содействия в области подготовки атлетов, тренеров, судей и спортивных менеджеров, а также создания современной инфраструктуры.