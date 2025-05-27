https://uz.sputniknews.ru/20250527/v-fergane-otkroetsya-texnikum-tsifrovyx-professiy-sinergiya-49564116.html

В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия

В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия

Sputnik Узбекистан

Планируется подписание соглашения о создании техникума цифровых профессий Фергане с реализацией двойной программы дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.

2025-05-27T17:15+0500

2025-05-27T17:15+0500

2025-05-27T17:39+0500

фергана

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россия

узбекистан

сотрудничество

цифровые технологии

икт

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Фергане в скором времени будет создан техникум цифровых профессий. В этой связи состоялась встреча хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова и вице-президента российской корпорации “Синергия” Михаила Ерофеева, сообщает пресс-служба хокимията области.Во время встречи состоялась презентация деятельности корпорации “Синергия” — одного из крупнейших образовательных и инновационных кластеров России, в состав которого входят более 50 организаций, работающих в сфере образования, технологических решений, маркетинга, продаж и управления учебными процессами. Также стороны обсудили вопросы профессиональной ориентации молодежи на цифровые специальности, подготовки конкурентоспособных кадров, а также развития современного ИКТ-образования в стране.Одним из ключевых решений стало соглашение о создании техникума цифровых профессий “Синергия” в Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”. По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту и определить конкретные шаги по реализации проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20250523/sotrudnichestvo-vuzov-uzbekistan-rossiya-podpisano-bolee-15-dokumentov-49512723.html

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