В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия
17:15 27.05.2025 (обновлено: 17:39 27.05.2025)
© ООО "ИТРОН"Учащиеся колледжа
© ООО "ИТРОН"
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Планируется подписание соглашения о создании техникума цифровых профессий Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Фергане в скором времени будет создан техникум цифровых профессий. В этой связи состоялась встреча хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова и вице-президента российской корпорации “Синергия” Михаила Ерофеева, сообщает пресс-служба хокимията области.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
Во время встречи состоялась презентация деятельности корпорации “Синергия” — одного из крупнейших образовательных и инновационных кластеров России, в состав которого входят более 50 организаций, работающих в сфере образования, технологических решений, маркетинга, продаж и управления учебными процессами.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
Также стороны обсудили вопросы профессиональной ориентации молодежи на цифровые специальности, подготовки конкурентоспособных кадров, а также развития современного ИКТ-образования в стране.
Одним из ключевых решений стало соглашение о создании техникума цифровых профессий “Синергия” в Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.
"Это позволит выпускникам получать дипломы, признанные в обеих странах", — подчеркнуто на встрече.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту и определить конкретные шаги по реализации проекта.