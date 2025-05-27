Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250527/v-fergane-otkroetsya-texnikum-tsifrovyx-professiy-sinergiya-49564116.html
В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия
В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия
Sputnik Узбекистан
Планируется подписание соглашения о создании техникума цифровых профессий Фергане с реализацией двойной программы дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.
2025-05-27T17:15+0500
2025-05-27T17:39+0500
фергана
образование
россия
узбекистан
сотрудничество
цифровые технологии
икт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49565585_0:48:857:530_1920x0_80_0_0_9d0a9ae352101ae4ff33d5a556eadb5a.png
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Фергане в скором времени будет создан техникум цифровых профессий. В этой связи состоялась встреча хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова и вице-президента российской корпорации “Синергия” Михаила Ерофеева, сообщает пресс-служба хокимията области.Во время встречи состоялась презентация деятельности корпорации “Синергия” — одного из крупнейших образовательных и инновационных кластеров России, в состав которого входят более 50 организаций, работающих в сфере образования, технологических решений, маркетинга, продаж и управления учебными процессами. Также стороны обсудили вопросы профессиональной ориентации молодежи на цифровые специальности, подготовки конкурентоспособных кадров, а также развития современного ИКТ-образования в стране.Одним из ключевых решений стало соглашение о создании техникума цифровых профессий “Синергия” в Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”. По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту и определить конкретные шаги по реализации проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20250523/sotrudnichestvo-vuzov-uzbekistan-rossiya-podpisano-bolee-15-dokumentov-49512723.html
фергана
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49565585_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_3b37dd1d3bf3d2599948002a2b03a79d.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
синергия образование узбекистан россия фергана техникум икт
синергия образование узбекистан россия фергана техникум икт

В Фергане откроется техникум цифровых профессий Синергия

17:15 27.05.2025 (обновлено: 17:39 27.05.2025)
© ООО "ИТРОН"Учащиеся колледжа
Учащиеся колледжа - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
© ООО "ИТРОН"
Подписаться
Планируется подписание соглашения о создании техникума цифровых профессий Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Фергане в скором времени будет создан техникум цифровых профессий. В этой связи состоялась встреча хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова и вице-президента российской корпорации “Синергия” Михаила Ерофеева, сообщает пресс-служба хокимията области.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий... - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
Во время встречи состоялась презентация деятельности корпорации “Синергия” — одного из крупнейших образовательных и инновационных кластеров России, в состав которого входят более 50 организаций, работающих в сфере образования, технологических решений, маркетинга, продаж и управления учебными процессами.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий... - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
Также стороны обсудили вопросы профессиональной ориентации молодежи на цифровые специальности, подготовки конкурентоспособных кадров, а также развития современного ИКТ-образования в стране.
Одним из ключевых решений стало соглашение о создании техникума цифровых профессий “Синергия” в Фергане с реализацией программы двойного дипломирования совместно с российским техникумом корпорации “Синергия”.

"Это позволит выпускникам получать дипломы, признанные в обеих странах", — подчеркнуто на встрече.

© Хокимият Ферганской областиВ Фергане откроется техникум цифровых профессий...
В Фергане откроется техникум цифровых профессий... - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
В Фергане откроется техникум цифровых профессий...
© Хокимият Ферганской области
По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту и определить конкретные шаги по реализации проекта.
На международной конференции в Намангане подписано более 15 документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2025
Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов
23 мая, 14:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0