Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250528/gruzovye-jeleznodorojnye-stantsii-vynesut-za-predely-tashkenta-49571018.html
Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента
Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента
Sputnik Узбекистан
Также планируют строительство объездной линии "Озодлик – Гулистан", чтобы удвоить объемы грузоперевозок без заезда в столицу РУз.
2025-05-28T12:10+0500
2025-05-28T12:10+0500
общество
узбекистан
ташкент
железная дорога
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45548714_0:10:3603:2036_1920x0_80_0_0_beb92c0780c0d31cbbbdd972263f081e.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Главе республики презентовали меры по развитию железнодорожной отрасли. Как отмечалось, ее потенциал, включая возможности перевозки транзитных грузов, используют не в полной мере. При увеличении объемов таких перевозок на 40% в ближайшие годы можно удвоить доходы. В связи с этим речь шла о необходимости поэтапного увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также планируют построить объездную линию "Озодлик – Гулистан". Это позволит удвоить объемы грузоперевозок без заезда в Ташкент. Среди новых проектов — железнодорожная линия Самарканд – Ургут. В настоящее время уже проложили 7 километров рельсов. Общая протяженность линии составит 54 километра, на территории экономической зоны "Ургут" построят 2 вокзала и 2 грузовые станции. Отдельное внимание уделили упрощению доступа к территории вокзалов, повышению качества услуг, созданию удобств для передвижения, улучшению условий для туристов и расширению парковок. Ответственные лица доложили о планах по закупке электропоездов и повышению качества железнодорожного обслуживания.
https://uz.sputniknews.ru/20250528/uzbekistan-vodosnabjeniye-kanalizatsiya-49568050.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45548714_436:0:3165:2047_1920x0_80_0_0_bc02305cfadb7fb2244a8db5e1324e5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент железнодорожные станции
ташкент железнодорожные станции

Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента

12:10 28.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовЖелезнодорожные вагоны
Железнодорожные вагоны - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Также планируют строительство объездной линии "Озодлик – Гулистан", чтобы удвоить объемы грузоперевозок без заезда в столицу РУз.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Главе республики презентовали меры по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, ее потенциал, включая возможности перевозки транзитных грузов, используют не в полной мере. При увеличении объемов таких перевозок на 40% в ближайшие годы можно удвоить доходы.
В связи с этим речь шла о необходимости поэтапного увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
"Особенно актуальным этот вопрос является в пригородах Ташкента. В настоящее время 70 процентов внешних грузов проходят через станцию "Чукурсой", что иногда приводит к многодневным задержкам, дополнительным затратам и очередям. В связи с этим предлагается вынести грузовые станции за пределы столицы и построить крупные станции в Янгиюльском районе и вблизи Нового Ташкента", — говорится в сообщении.
Также планируют построить объездную линию "Озодлик – Гулистан". Это позволит удвоить объемы грузоперевозок без заезда в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Среди новых проектов — железнодорожная линия Самарканд – Ургут. В настоящее время уже проложили 7 километров рельсов. Общая протяженность линии составит 54 километра, на территории экономической зоны "Ургут" построят 2 вокзала и 2 грузовые станции.
Отдельное внимание уделили упрощению доступа к территории вокзалов, повышению качества услуг, созданию удобств для передвижения, улучшению условий для туристов и расширению парковок.
Ответственные лица доложили о планах по закупке электропоездов и повышению качества железнодорожного обслуживания.
Сброс воды на ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов
09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0