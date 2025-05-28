https://uz.sputniknews.ru/20250528/gruzovye-jeleznodorojnye-stantsii-vynesut-za-predely-tashkenta-49571018.html

Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента

Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента

Sputnik Узбекистан

Также планируют строительство объездной линии "Озодлик – Гулистан", чтобы удвоить объемы грузоперевозок без заезда в столицу РУз.

2025-05-28T12:10+0500

2025-05-28T12:10+0500

2025-05-28T12:10+0500

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узбекистан

ташкент

железная дорога

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Главе республики презентовали меры по развитию железнодорожной отрасли. Как отмечалось, ее потенциал, включая возможности перевозки транзитных грузов, используют не в полной мере. При увеличении объемов таких перевозок на 40% в ближайшие годы можно удвоить доходы. В связи с этим речь шла о необходимости поэтапного увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также планируют построить объездную линию "Озодлик – Гулистан". Это позволит удвоить объемы грузоперевозок без заезда в Ташкент. Среди новых проектов — железнодорожная линия Самарканд – Ургут. В настоящее время уже проложили 7 километров рельсов. Общая протяженность линии составит 54 километра, на территории экономической зоны "Ургут" построят 2 вокзала и 2 грузовые станции. Отдельное внимание уделили упрощению доступа к территории вокзалов, повышению качества услуг, созданию удобств для передвижения, улучшению условий для туристов и расширению парковок. Ответственные лица доложили о планах по закупке электропоездов и повышению качества железнодорожного обслуживания.

https://uz.sputniknews.ru/20250528/uzbekistan-vodosnabjeniye-kanalizatsiya-49568050.html

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