Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента
© Sputnik / Бахром ХатамовЖелезнодорожные вагоны
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Также планируют строительство объездной линии "Озодлик – Гулистан", чтобы удвоить объемы грузоперевозок без заезда в столицу РУз.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Главе республики презентовали меры по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, ее потенциал, включая возможности перевозки транзитных грузов, используют не в полной мере. При увеличении объемов таких перевозок на 40% в ближайшие годы можно удвоить доходы.
В связи с этим речь шла о необходимости поэтапного увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
"Особенно актуальным этот вопрос является в пригородах Ташкента. В настоящее время 70 процентов внешних грузов проходят через станцию "Чукурсой", что иногда приводит к многодневным задержкам, дополнительным затратам и очередям. В связи с этим предлагается вынести грузовые станции за пределы столицы и построить крупные станции в Янгиюльском районе и вблизи Нового Ташкента", — говорится в сообщении.
Также планируют построить объездную линию "Озодлик – Гулистан". Это позволит удвоить объемы грузоперевозок без заезда в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию железнодорожной отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Среди новых проектов — железнодорожная линия Самарканд – Ургут. В настоящее время уже проложили 7 километров рельсов. Общая протяженность линии составит 54 километра, на территории экономической зоны "Ургут" построят 2 вокзала и 2 грузовые станции.
Отдельное внимание уделили упрощению доступа к территории вокзалов, повышению качества услуг, созданию удобств для передвижения, улучшению условий для туристов и расширению парковок.
Ответственные лица доложили о планах по закупке электропоездов и повышению качества железнодорожного обслуживания.