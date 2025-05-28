https://uz.sputniknews.ru/20250528/uzbekistan-vodosnabjeniye-kanalizatsiya-49568050.html

В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов

В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов

Sputnik Узбекистан

Главе республики рассказали о работе по расширению сетей питьевого водоснабжения и канализации

2025-05-28T09:50+0500

2025-05-28T09:50+0500

2025-05-28T09:57+0500

узбекистан

питьевая вода

водоснабжение

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов, сообщает пресс-служба президента. Главе республики представили информацию о расширении сетей питьевого водоснабжения и канализации. Как отмечалось, сегодня питьевой водой обеспечен 81% населенных пунктов, а охват системой водоотведения составляет 20%. В 2025 году планируют проложить 1 619 километров водопроводных и 521 километр канализационных сетей, а также построить и реконструировать 162 объекта. В результате впервые доступ к чистой питьевой воде получат 715 тыс. человек, еще 675 тыс. охватят услугами канализации. Ответственные лица доложили о проведении этой работы. Также речь шла об эффективном механизме предпроектного финансирования, отработанном с Азиатским и Германским банками развития. Благодаря предварительному отбору подрядчиков и проектировщиков, ускоряется начало практической реализации проектов. Отмечена целесообразность применения в будущем такого подхода во всех проектах. С учетом активного развития международного сотрудничества и государственно-частного партнерства в сфере подчеркивалась необходимость подготовки специалистов, соответствующих новым требованиям.

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