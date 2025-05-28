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В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов
В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов
Sputnik Узбекистан
Главе республики рассказали о работе по расширению сетей питьевого водоснабжения и канализации
2025-05-28T09:50+0500
2025-05-28T09:50+0500
2025-05-28T09:57+0500
узбекистан
питьевая вода
водоснабжение
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов, сообщает пресс-служба президента. Главе республики представили информацию о расширении сетей питьевого водоснабжения и канализации. Как отмечалось, сегодня питьевой водой обеспечен 81% населенных пунктов, а охват системой водоотведения составляет 20%. В 2025 году планируют проложить 1 619 километров водопроводных и 521 километр канализационных сетей, а также построить и реконструировать 162 объекта. В результате впервые доступ к чистой питьевой воде получат 715 тыс. человек, еще 675 тыс. охватят услугами канализации. Ответственные лица доложили о проведении этой работы. Также речь шла об эффективном механизме предпроектного финансирования, отработанном с Азиатским и Германским банками развития. Благодаря предварительному отбору подрядчиков и проектировщиков, ускоряется начало практической реализации проектов. Отмечена целесообразность применения в будущем такого подхода во всех проектах. С учетом активного развития международного сотрудничества и государственно-частного партнерства в сфере подчеркивалась необходимость подготовки специалистов, соответствующих новым требованиям.
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узбекистан питьевое водоснабжение канализация
узбекистан питьевое водоснабжение канализация
В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов
09:50 28.05.2025 (обновлено: 09:57 28.05.2025)
Главе республики рассказали о работе по расширению сетей питьевого водоснабжения и канализации.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов, сообщает
пресс-служба президента.
Главе республики представили информацию о расширении сетей питьевого водоснабжения и канализации.
Как отмечалось, сегодня питьевой водой обеспечен 81% населенных пунктов, а охват системой водоотведения составляет 20%.
В 2025 году планируют проложить 1 619 километров водопроводных и 521 километр канализационных сетей, а также построить и реконструировать 162 объекта. В результате впервые доступ к чистой питьевой воде получат 715 тыс. человек, еще 675 тыс. охватят услугами канализации.
Ответственные лица доложили о проведении этой работы.
"Совместно с международными финансовыми институтами реализуется 21 проект. В этом году планируется выполнить работы на сумму 800 миллионов долларов и ввести в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов", — говорится в сообщении.
Также речь шла об эффективном механизме предпроектного финансирования, отработанном с Азиатским и Германским банками развития. Благодаря предварительному отбору подрядчиков и проектировщиков, ускоряется начало практической реализации проектов. Отмечена целесообразность применения в будущем такого подхода во всех проектах.
"Для цифровизации системы водоснабжения привлечено 125 миллионов долларов от Азиатского банка развития. В рамках этого проекта за пять лет на крупных водных объектах и магистральных трубопроводах будет установлено 4,8 тысячи "умных" счетчиков и около 3 тысяч телеметрических систем", — говорится в сообщении.
С учетом активного развития международного сотрудничества и государственно-частного партнерства в сфере подчеркивалась необходимость подготовки специалистов, соответствующих новым требованиям.