https://uz.sputniknews.ru/20250528/proyekt-kambaratinskoy-ges-ministry-vstrecha-49572760.html

Мирзамахмудов: Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов

Мирзамахмудов: Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов

Sputnik Узбекистан

Главы Минэнерго Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана провели второй министерский круглый стол по проекту, направленному на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии

2025-05-28T13:20+0500

2025-05-28T13:20+0500

2025-05-28T13:20+0500

узбекистан

казахстан

кыргызстан

проект

гэс

центральная азия

джурабек мирзамахмудов

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов. Об этом заявил глава Минэнерго РУз Журабек Мирзамахмудов в ходе второго министерского круглого стола по данному проекту с участием министров энергетики Казахстана и Кыргызстана — Ерлана Аккенженова и Таалайбека Ибраева.Мероприятие организовали при содействии Всемирного банка.Проект является ключевой региональной инициативой, направленной на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.Особое внимание в ходе встречи уделили технико-экономическому обоснованию, экологическим и социальным аспектам проекта.Участники также рассмотрели обновленные сметные расчеты стоимости проекта, потребности в модернизации энергосетей, источники финансирования, включая поддержку со стороны международных финансовых институтов и организаций, а также ключевые принципы сотрудничества в водно-энергетической сфере.Чтобы ускорить реализацию проекта стороны намерены регулярно проводить министерские встречи.

узбекистан

казахстан

центральная азия

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узбекистан, казахстан, кыргызстан, проект, гэс, центральная азия, джурабек мирзамахмудов