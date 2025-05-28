https://uz.sputniknews.ru/20250528/vrach-otsenil-novyy-trend-iz-tiktok-o-polze-lejaniya-na-jivote-49568956.html

Врач оценил новый тренд из TikTok о пользе лежания на животе

Врач оценил новый тренд из TikTok о пользе лежания на животе

Sputnik Узбекистан

Специалист предостерег от популярной ошибки: лежать на животе с поднятой головой — например, глядя в экран

2025-05-28T22:04+0500

2025-05-28T22:04+0500

2025-05-28T22:04+0500

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здоровье

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По статистике, около 73% студентов и 65% работающих из дома жалуются на боли в спине и шее — причиной этого в основном являются гаджеты. Пользователи TikTok утверждают, что достаточно 10 минут в день полежать на животе, чтобы улучшить осанку и избавиться от так называемой "техношеи". Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik стоит ли следовать модному тренду.По его словам, есть техники, помогающие более эффективно справляться с болями в спине и шее.Он также предупредил, что если, лежа на животе задирать голову, например, при чтении книги или просмотре телевизора, то это только вредит позвоночнику.

https://uz.sputniknews.ru/20250526/kak-otlichit-sindrom-xronicheskoy-ustalosti-ot-pereutomleniya-49541693.html

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