https://uz.sputniknews.ru/20250528/vrach-otsenil-novyy-trend-iz-tiktok-o-polze-lejaniya-na-jivote-49568956.html
Врач оценил новый тренд из TikTok о пользе лежания на животе
Врач оценил новый тренд из TikTok о пользе лежания на животе
Sputnik Узбекистан
Специалист предостерег от популярной ошибки: лежать на животе с поднятой головой — например, глядя в экран
2025-05-28T22:04+0500
2025-05-28T22:04+0500
2025-05-28T22:04+0500
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мнение эксперта
здоровье
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По статистике, около 73% студентов и 65% работающих из дома жалуются на боли в спине и шее — причиной этого в основном являются гаджеты. Пользователи TikTok утверждают, что достаточно 10 минут в день полежать на животе, чтобы улучшить осанку и избавиться от так называемой "техношеи". Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik стоит ли следовать модному тренду.По его словам, есть техники, помогающие более эффективно справляться с болями в спине и шее.Он также предупредил, что если, лежа на животе задирать голову, например, при чтении книги или просмотре телевизора, то это только вредит позвоночнику.
https://uz.sputniknews.ru/20250526/kak-otlichit-sindrom-xronicheskoy-ustalosti-ot-pereutomleniya-49541693.html
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врач тренд
Врач оценил новый тренд из TikTok о пользе лежания на животе
Специалист предостерег от популярной ошибки: лежать на животе с поднятой головой — например, глядя в экран.
По статистике, около 73% студентов и 65% работающих из дома жалуются на боли в спине и шее — причиной этого в основном являются гаджеты. Пользователи TikTok утверждают, что достаточно 10 минут в день полежать на животе, чтобы улучшить осанку и избавиться от так называемой "техношеи". Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik
стоит ли следовать модному тренду.
"Человек — это очень стабильная система, она многими сотнями тысяч лет сформировалась, и 10 минут лежания на левом или на правом боку или спине, или животе не может повлиять на организм", — считает специалист.
По его словам, есть техники, помогающие более эффективно справляться с болями в спине и шее.
"Гораздо полезнее освоить технику релаксации и лежание на спине, когда подкладываешь валики под определенные части тела, то это гораздо более проверенный тренд, и он действительно помогает растянуть и расслабить техногенную шею, межлопаточную и поясничную области", — пояснил Хухрев.
Он также предупредил, что если, лежа на животе задирать голову, например, при чтении книги или просмотре телевизора, то это только вредит позвоночнику.