https://uz.sputniknews.ru/20250529/iskusstvennyy-intellekt-ne-zamenit-yuristov-49593785.html

Министр юстиции России: Искусственный интеллект не заменит юристов

Министр юстиции России: Искусственный интеллект не заменит юристов

Sputnik Узбекистан

Константин Чуйченко поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции

2025-05-29T15:55+0500

2025-05-29T15:55+0500

2025-05-29T15:55+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Искусственный интеллект не заменит юристов, важна творческая и нравственная составляющая профессии, убежден министр юстиции России Константин Чуйченко.На IV Международном юридическом форуме в Ташкенте он поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции.По его мнению, цифровые решения эффективны в рутинных задачах, однако даже самый продвинутый искусственный интеллект основан на обучении и не сможет заменить элемент творчества, критического мышления и нравственной оценки, присущий юристам.Говоря о цифровизации международной правовой помощи, Чуйченко отметил, что обмен документами должен занимать часы, а не месяцы.Напомним, что сегодня в столице Узбекистана начал работу IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring".Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов.В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.

https://uz.sputniknews.ru/20250529/mejdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-tashkent-law-spring-49590730.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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юристы искусственный интеллект министр россия константин чуйченко