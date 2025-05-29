https://uz.sputniknews.ru/20250529/iskusstvennyy-intellekt-ne-zamenit-yuristov-49593785.html
Министр юстиции России: Искусственный интеллект не заменит юристов
Министр юстиции России: Искусственный интеллект не заменит юристов
Sputnik Узбекистан
Константин Чуйченко поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции
2025-05-29T15:55+0500
2025-05-29T15:55+0500
2025-05-29T15:55+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Искусственный интеллект не заменит юристов, важна творческая и нравственная составляющая профессии, убежден министр юстиции России Константин Чуйченко.На IV Международном юридическом форуме в Ташкенте он поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции.По его мнению, цифровые решения эффективны в рутинных задачах, однако даже самый продвинутый искусственный интеллект основан на обучении и не сможет заменить элемент творчества, критического мышления и нравственной оценки, присущий юристам.Говоря о цифровизации международной правовой помощи, Чуйченко отметил, что обмен документами должен занимать часы, а не месяцы.Напомним, что сегодня в столице Узбекистана начал работу IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring".Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов.В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/mejdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-tashkent-law-spring-49590730.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
юристы искусственный интеллект министр россия константин чуйченко
юристы искусственный интеллект министр россия константин чуйченко
Министр юстиции России: Искусственный интеллект не заменит юристов
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Константин Чуйченко поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Искусственный интеллект не заменит юристов, важна творческая и нравственная составляющая профессии, убежден министр юстиции России Константин Чуйченко.
На IV Международном юридическом форуме в Ташкенте он поделился размышлениями о роли цифровых технологий в юриспруденции.
"Можно долго говорить о процессах цифровизации, однако закономерно возникает вопрос: дойдем ли мы до той грани, когда машина заменит живых юристов? Возможно, но лишь отчасти", — считает Чуйченко.
По его мнению, цифровые решения эффективны в рутинных задачах, однако даже самый продвинутый искусственный интеллект основан на обучении и не сможет заменить элемент творчества, критического мышления и нравственной оценки, присущий юристам.
"Меняется жизнь, меняются общественные отношения, и наша обязанность — создавать нормы права, искать новые смыслы и добиваться справедливости, работать с людьми и для людей. Этому компьютер не научит. Поэтому задача юриста в эпоху новых технологий — сохранить право с человеческим лицом", — подчеркнул он.
Говоря о цифровизации международной правовой помощи, Чуйченко отметил, что обмен документами должен занимать часы, а не месяцы.
"Бумажная волокита совершенно недопустима, — отметил министр. — Срок обмена документами должен измеряться не месяцами, а часами. Мы высоко ценим инициативу Республики Узбекистан по цифровизации правовой помощи на площадке СНГ и считаем важным подключить к этой работе интегрированную информационную систему ЕАЭС".
Напомним, что сегодня в столице Узбекистана начал работу IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring".
Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".
Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов.
В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.