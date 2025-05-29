Стоматолог: почему желтеют зубы
"Красное вино меняет цвет эмали. Черника, смородина окрашивают зубы, у малины не такой яркий пигмент, но после отбеливания зубов ее тоже есть нельзя. Лимон, наоборот, может отбеливать зубы, но, если у вас кариес, этот фрукт может вызывать неприятные ощущения. Что касается чая, я не знаю, сколько надо выпить чашек, причем очень крепкого чифиря, чтобы он изменил цвет зубов", — пояснила специалист.
"Потемнение зубов может вызвать прием некоторых антибиотиков, а также бесконтрольный прием любых препаратов, в том числе БАД. Также определенные заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать особый налет на зубах: если стоматолог его видит, он сразу понимает, что пациента надо отправить к гастроэнтерологу. Причиной изменения цвета может быть увеличение концентрации фтора в воде. Если повышается уровень фтора в организме, это может проявляться в виде коричневых пятен на зубах. Если вы живете в таком месте (где воду фторируют — ред.), нельзя пользоваться фторсодержащей зубной пастой", — предупредила Кадькалова.