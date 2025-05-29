https://uz.sputniknews.ru/20250529/pochemu-jelteyut-zuby-49584976.html

Стоматолог: почему желтеют зубы

Стоматолог: почему желтеют зубы

Sputnik Узбекистан

Цвет зубной эмали может меняться не только из-за продуктов питания

2025-05-29T22:02+0500

2025-05-29T22:02+0500

2025-05-29T22:02+0500

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Распространено мнение, что зубы желтеют из-за употребления большого количества кофе. Некоторые продукты действительно могут стать причиной окрашивания эмали, рассказала радио Sputnik врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова.Она также поделилась лайфхаком для любителей кофе и колы: их можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут.Стоматолог рекомендовала после каждого приема чистить зубы или полоскать рот, чтобы снизить влияние красителей.По ее словам, цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания.Также она рассказала, можно ли вернуть зубам прежний цвет."Если изменения происходят из-за внутренних патологий, надо сначала обратиться к врачу и наладить работу организма. Дальше можно сделать микроабразию, когда специальным средством как бы сцарапывают поверхность эмали, либо это могут быть виниры или пломбы для восстановления зубов. Если виноваты красящие вещества, то есть то, что поступает на зубы снаружи, это тоже можно исправить в кресле у стоматолога. Гигиена, чистка, отбеливание помогают вернуть прежний цвет", — заключила специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20250528/vrach-otsenil-novyy-trend-iz-tiktok-o-polze-lejaniya-na-jivote-49568956.html

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