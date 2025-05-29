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Стоматолог: почему желтеют зубы
Стоматолог: почему желтеют зубы
Sputnik Узбекистан
Цвет зубной эмали может меняться не только из-за продуктов питания
2025-05-29T22:02+0500
2025-05-29T22:02+0500
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мнение эксперта
зубы
здоровье
цвет
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Распространено мнение, что зубы желтеют из-за употребления большого количества кофе. Некоторые продукты действительно могут стать причиной окрашивания эмали, рассказала радио Sputnik врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова.Она также поделилась лайфхаком для любителей кофе и колы: их можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут.Стоматолог рекомендовала после каждого приема чистить зубы или полоскать рот, чтобы снизить влияние красителей.По ее словам, цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания.Также она рассказала, можно ли вернуть зубам прежний цвет."Если изменения происходят из-за внутренних патологий, надо сначала обратиться к врачу и наладить работу организма. Дальше можно сделать микроабразию, когда специальным средством как бы сцарапывают поверхность эмали, либо это могут быть виниры или пломбы для восстановления зубов. Если виноваты красящие вещества, то есть то, что поступает на зубы снаружи, это тоже можно исправить в кресле у стоматолога. Гигиена, чистка, отбеливание помогают вернуть прежний цвет", — заключила специалист.
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стоматолог зубы эмаль цвет
стоматолог зубы эмаль цвет

Стоматолог: почему желтеют зубы

22:02 29.05.2025
© Depositphotos / Vitaly ValuaДевушка чистит зубы.
Девушка чистит зубы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
© Depositphotos / Vitaly Valua
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Цвет зубной эмали может меняться не только из-за продуктов питания.
Распространено мнение, что зубы желтеют из-за употребления большого количества кофе. Некоторые продукты действительно могут стать причиной окрашивания эмали, рассказала радио Sputnik врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова.

"Красное вино меняет цвет эмали. Черника, смородина окрашивают зубы, у малины не такой яркий пигмент, но после отбеливания зубов ее тоже есть нельзя. Лимон, наоборот, может отбеливать зубы, но, если у вас кариес, этот фрукт может вызывать неприятные ощущения. Что касается чая, я не знаю, сколько надо выпить чашек, причем очень крепкого чифиря, чтобы он изменил цвет зубов", — пояснила специалист.

Она также поделилась лайфхаком для любителей кофе и колы: их можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут.
Стоматолог рекомендовала после каждого приема чистить зубы или полоскать рот, чтобы снизить влияние красителей.
По ее словам, цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания.

"Потемнение зубов может вызвать прием некоторых антибиотиков, а также бесконтрольный прием любых препаратов, в том числе БАД. Также определенные заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать особый налет на зубах: если стоматолог его видит, он сразу понимает, что пациента надо отправить к гастроэнтерологу. Причиной изменения цвета может быть увеличение концентрации фтора в воде. Если повышается уровень фтора в организме, это может проявляться в виде коричневых пятен на зубах. Если вы живете в таком месте (где воду фторируют — ред.), нельзя пользоваться фторсодержащей зубной пастой", — предупредила Кадькалова.

Также она рассказала, можно ли вернуть зубам прежний цвет.
"Если изменения происходят из-за внутренних патологий, надо сначала обратиться к врачу и наладить работу организма. Дальше можно сделать микроабразию, когда специальным средством как бы сцарапывают поверхность эмали, либо это могут быть виниры или пломбы для восстановления зубов. Если виноваты красящие вещества, то есть то, что поступает на зубы снаружи, это тоже можно исправить в кресле у стоматолога. Гигиена, чистка, отбеливание помогают вернуть прежний цвет", — заключила специалист.
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