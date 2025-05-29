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https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-otkrytie-vystavki-v-muzee-novyy-ierusalim-49597680.html
Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"
Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"
Sputnik Узбекистан
Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия
2025-05-29T16:40+0500
2025-05-29T16:54+0500
культура
россия
узбекистан
выставка
музей
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии масштабного выставочного проекта "Свет между мирами" в Музее "Новый Иерусалим" Московской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.В экспозицию вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.В их числе произведения Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции.Выставка организована Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным историко-художественным музеем "Новый Иерусалим" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.По словам организаторов, она позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20-30-х годов XX века.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-vstrechi-s-predstavitelyami-administratsii-prezidenta-rossii-49586633.html
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саида мирзиёева выставка
саида мирзиёева выставка

Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"

16:40 29.05.2025 (обновлено: 16:54 29.05.2025)
© Saida MirziyoyevaВ российском музее "Новый Иерусалим" открылась уникальная международная выставка "Свет между мирами"
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
© Saida Mirziyoyeva
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Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии масштабного выставочного проекта "Свет между мирами" в Музее "Новый Иерусалим" Московской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В экспозицию вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
В их числе произведения Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции.
"Экспозиция представляет произведения мастеров русского авангарда — Никритина, Шевченко, Чекрыгина, Романовича, Соколова, Фалька и других. Эти художники различаются по стилю, но их объединяет стремление к поиску образа "нового человека". Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия”, — написала Саида Мирзиёева.
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
3/7
© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
4/7
© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
5/7
© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
6/7
© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
В российском музее Новый Иерусалим открылась уникальная международная выставка Свет между мирами - Sputnik Узбекистан
7/7
© Saida Mirziyoyeva
1/7
© Saida Mirziyoyeva
2/7
© Saida Mirziyoyeva
3/7
© Saida Mirziyoyeva
4/7
© Saida Mirziyoyeva
5/7
© Saida Mirziyoyeva
6/7
© Saida Mirziyoyeva
7/7
© Saida Mirziyoyeva
Выставка организована Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным историко-художественным музеем "Новый Иерусалим" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
По словам организаторов, она позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20-30-х годов XX века.
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