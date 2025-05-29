Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"
16:40 29.05.2025 (обновлено: 16:54 29.05.2025)
© Saida MirziyoyevaВ российском музее "Новый Иерусалим" открылась уникальная международная выставка "Свет между мирами"
© Saida Mirziyoyeva
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Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии масштабного выставочного проекта "Свет между мирами" в Музее "Новый Иерусалим" Московской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В экспозицию вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
В их числе произведения Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции.
"Экспозиция представляет произведения мастеров русского авангарда — Никритина, Шевченко, Чекрыгина, Романовича, Соколова, Фалька и других. Эти художники различаются по стилю, но их объединяет стремление к поиску образа "нового человека". Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия”, — написала Саида Мирзиёева.
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
3/7
© Saida Mirziyoyeva
4/7
© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
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© Saida Mirziyoyeva
Выставка организована Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным историко-художественным музеем "Новый Иерусалим" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
По словам организаторов, она позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20-30-х годов XX века.