https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-otkrytie-vystavki-v-muzee-novyy-ierusalim-49597680.html

Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"

Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки в музее "Новый Иерусалим"

Sputnik Узбекистан

Подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества между странами в области искусства, образования, креативной экономики и способствуют сохранению общего культурного наследия

2025-05-29T16:40+0500

2025-05-29T16:40+0500

2025-05-29T16:54+0500

культура

россия

узбекистан

выставка

музей

саида мирзиёева

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49594866_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_68fc65e1c1834123016d1415021cfcbc.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии масштабного выставочного проекта "Свет между мирами" в Музее "Новый Иерусалим" Московской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.В экспозицию вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.В их числе произведения Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции.Выставка организована Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным историко-художественным музеем "Новый Иерусалим" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.По словам организаторов, она позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20-30-х годов XX века.

https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-vstrechi-s-predstavitelyami-administratsii-prezidenta-rossii-49586633.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саида мирзиёева выставка