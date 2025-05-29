Узбекистан и Казахстан намерены вместе участвовать в международных нефтегазовых проектах
12:10 29.05.2025 (обновлено: 12:25 29.05.2025)
© Getty Images / AnadoluДобыча нефти
© Getty Images / Anadolu
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Узбекнефтегаз и КазМунайГаз расширяют сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекнефтегаз, КазМунайГаз, SOCAR и Татнефть укрепляют сотрудничество в сфере декарбонизации, сообщает национальный оператор нефтегазовой отрасли Казахстана.
В Астане состоялась Международная конференция "Устойчивое развитие: совместные шаги к декарбонизации".
В ней приняли участие председатель Правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков, председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, гендиректор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.
Подчеркивалась важность тесного международного сотрудничества для достижения климатических целей.
По итогам встречи стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив.
© АО НК "КазМунайГаз"КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз укрепляют сотрудничество в области декарбонизации
КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз укрепляют сотрудничество в области декарбонизации
© АО НК "КазМунайГаз"
"Документ предполагает обмен опытом в области экологически безопасных технологий и реализации "зеленых" проектов, что в свою очередь позволит компаниям продвигать климатические инициативы на мировых энергетических рынках", — говорится в сообщении.
Также расширяют сотрудничество Узбекнефтегаз и КазМунайГаз. Перспективы взаимодействия обсудили председатели правлений компаний.
© АО Национальная компания "КазМунайГаз" КазМунайГаз и Узбекнефтегаз расширяют сотрудничество
КазМунайГаз и Узбекнефтегаз расширяют сотрудничество
© АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Сообщается, что в рамках соглашения о сотрудничестве между КМГ и УНГ стороны изучают возможности реализации совместных проектов в геологоразведке и нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане. Создана соответствующая рабочая группа.
Компании намерены совместно участвовать в международных нефтегазовых проектах, в том числе по оказанию нефтесервисных услуг для повышения конкурентоспособности на глобальном энергетическом рынке.
В нефтегазопереработке и нефтехимии КМГ и УНГ готовят технико-экономическое обоснование по созданию производства линейного алкилбензола (ЛАБ). Разработали дорожную карту совместной реализации данного проекта.
Также стороны обмениваются опытом применения цифровых решений в сфере промышленной безопасности. Так, КазМунайГаз провел презентацию внедренной в ряде дочерних компаний системы электронных нарядов-допусков для контроля работ повышенной опасности.
Запланированы практические мероприятия по предотвращению технологических инцидентов и аварий, в ходе которых представят такие цифровые продукты КМГ как "Управление поездками".