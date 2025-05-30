https://uz.sputniknews.ru/20250530/mishustin-mirziyoeva-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-rf-ruz-49601131.html

Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз

Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз

Sputnik Узбекистан

Михаил Мишустин: Узбекистан – очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями.

2025-05-30T10:25+0500

2025-05-30T10:25+0500

2025-05-30T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Москве состоялась встреча помощника президента республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом помощник президента сообщила в своем Telegram канале.Отдельно стороны отметили динамику товарооборота и активное продвижение совместных проектов, прежде всего в промышленности и энергетике. Кроме того, обсудили меры по ускорению миграционных процедур и возможность переноса части этапов оформления патентов на территорию Узбекистана. Также речь шла о межрегиональном партнерстве и осуществлении новых образовательных инициатив, в том числе по открытию новых филиалов вузов и запуску инженерной школы МИСиС. Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями с Узбекистаном, уделяет особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству с республикой.Мишустин отметил скоординированную работу правительств двух стран. Премьер РФ обратил внимание, что в Узбекистане работает самая большая сеть филиалов российских вузов за рубежом, а более 56 тысяч граждан этой страны сейчас учатся в РФ.Также он поделился воспоминаниями о посещении мемориального комплекса "Парк победы" в Ташкенте в ходе своего визита в Узбекистан в сентябре 2024 года, отметив, что мемориал произвел на него большое впечатление.Он отметил, что президент Узбекистана приезжал в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а по Красной площади прошел парадный расчет военных из этой страны.В свою очередь Мирзиёева поздравила российского премьера с успешным проведением мероприятий 9 мая, подчеркнув, что тридцать лидеров, посетивших данные мероприятия, — это колоссальная победа.Мирзиёева напомнила о своем участии в открытии выставочного проекта "Свет между мирами" в музее "Новый Иерусалим" Московской области.

https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-otkrytie-vystavki-v-muzee-novyy-ierusalim-49597680.html

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