https://uz.sputniknews.ru/20250530/mishustin-mirziyoeva-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-rf-ruz-49601131.html
Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз
Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз
Sputnik Узбекистан
Михаил Мишустин: Узбекистан – очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями.
2025-05-30T10:25+0500
2025-05-30T10:25+0500
2025-05-30T10:37+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Москве состоялась встреча помощника президента республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом помощник президента сообщила в своем Telegram канале.Отдельно стороны отметили динамику товарооборота и активное продвижение совместных проектов, прежде всего в промышленности и энергетике. Кроме того, обсудили меры по ускорению миграционных процедур и возможность переноса части этапов оформления патентов на территорию Узбекистана. Также речь шла о межрегиональном партнерстве и осуществлении новых образовательных инициатив, в том числе по открытию новых филиалов вузов и запуску инженерной школы МИСиС. Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями с Узбекистаном, уделяет особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству с республикой.Мишустин отметил скоординированную работу правительств двух стран. Премьер РФ обратил внимание, что в Узбекистане работает самая большая сеть филиалов российских вузов за рубежом, а более 56 тысяч граждан этой страны сейчас учатся в РФ.Также он поделился воспоминаниями о посещении мемориального комплекса "Парк победы" в Ташкенте в ходе своего визита в Узбекистан в сентябре 2024 года, отметив, что мемориал произвел на него большое впечатление.Он отметил, что президент Узбекистана приезжал в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а по Красной площади прошел парадный расчет военных из этой страны.В свою очередь Мирзиёева поздравила российского премьера с успешным проведением мероприятий 9 мая, подчеркнув, что тридцать лидеров, посетивших данные мероприятия, — это колоссальная победа.Мирзиёева напомнила о своем участии в открытии выставочного проекта "Свет между мирами" в музее "Новый Иерусалим" Московской области.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-otkrytie-vystavki-v-muzee-novyy-ierusalim-49597680.html
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россия узбекистан сотрудничество саида мирзиёева михаил мишустин
россия узбекистан сотрудничество саида мирзиёева михаил мишустин
Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз
10:25 30.05.2025 (обновлено: 10:37 30.05.2025)
Михаил Мишустин: Узбекистан — очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В Москве состоялась встреча помощника президента республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом помощник президента сообщила
в своем Telegram канале.
"Обсудили ключевые направления сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торговли, инвестиций, трудовой миграции и подготовки высококвалифицированных кадров", — говорится в сообщении.
Отдельно стороны отметили динамику товарооборота и активное продвижение совместных проектов, прежде всего в промышленности и энергетике. Кроме того, обсудили меры по ускорению миграционных процедур и возможность переноса части этапов оформления патентов на территорию Узбекистана.
Также речь шла о межрегиональном партнерстве и осуществлении новых образовательных инициатив, в том числе по открытию новых филиалов вузов и запуску инженерной школы МИСиС.
"Беседа, прошедшая в духе взаимного доверия и открытости, подтвердила обоюдный настрой на достижение практических результатов сотрудничества", — отметила Мирзиёева.
Михаил Мишустин заявил
, что Россия дорожит добрососедскими отношениями с Узбекистаном, уделяет особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству с республикой.
"Узбекистан — очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями", — сказал он.
Мишустин отметил скоординированную работу правительств двух стран.
"Особое внимание уделяем торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению гуманитарных, культурных связей. <...> Очень признательны руководству Узбекистана за внимательное чуткое отношение к русскому языку", — заявил глава российского правительства.
Премьер РФ обратил внимание, что в Узбекистане работает самая большая сеть филиалов российских вузов за рубежом, а более 56 тысяч граждан этой страны сейчас учатся в РФ.
Также он поделился воспоминаниями о посещении мемориального комплекса "Парк победы" в Ташкенте в ходе своего визита в Узбекистан в сентябре 2024 года, отметив, что мемориал произвел на него большое впечатление.
"Мемориал имеет большое просветительское значение, напоминает молодым людям из Узбекистана о подвигах поколения победителей, их бабушек и дедушек, о колоссальной цене, которую заплатили наши народы за великую победу", — сказал Мишустин.
Он отметил, что президент Узбекистана приезжал в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а по Красной площади прошел парадный расчет военных из этой страны.
В свою очередь Мирзиёева поздравила российского премьера с успешным проведением мероприятий 9 мая, подчеркнув, что тридцать лидеров, посетивших данные мероприятия, — это колоссальная победа.
"Что касается наших отношений, то они на самом большом подъеме на сегодняшний день, благодаря нашим лидерам, их отношениям. Они оба держат руку на пульсе по всем направлениям. Я думаю, что точек соприкосновения у нас очень много, и мы ведем очень правильную работу", — заявила помощник главы Узбекистана.
Мирзиёева напомнила о своем участии в открытии выставочного проекта "Свет между мирами" в музее "Новый Иерусалим" Московской области.
"Вчера мы открыли выставку в музее "Новый Иерусалим". Думаю, публике понравится. Мне кажется, это правильный мостик между нашими странами и нашими народами. Когда у нас общая история, таких мероприятий должно быть много. И то, что происходит в Узбекистане — Дни культуры России, — это очень важно", — добавила Мирзиёева.